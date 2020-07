Juan Cala, defensa del Cádiz CF, ha atendido este jueves a los medios del club para exponer sus impresiones sobre lo que tiene por delante el equipo en las cinco jornadas que faltan. El sevillano es optimista siempre que el equipo recupere sensaciones para comenzar a reaccionar a partir de este sábado.

"Hay que empezar a puntuar de tres en tres. Para conseguir el objetivo que tenemos entre manos hay que ganar dos o tres partidos para no depender de los resultados de los demás. Aunque esté cerca, debemos ganar partidos porque no podemos estar empatando", reconociendo que "cuando se está en la actual situación se mira un poco todo y en eso entra saber cómo han quedado los rivales". "Pero principalmente debemos mirarnos a nosotros porque tenemos una meta de puntos que se va modificando según avance la temporada. Al principio de campaña se cree que el ascenso estará en 75 puntos, ahora parece que 70 ó 71 da para subir... Para lograr el objetivo debemos conseguir un mínimo ocho puntos cuando quedan quince".

El zaguero trata de motivar al cadismo explicando que "está al alcance de nuestras manos y es una oportunidad histórica". "Con eso debemos jugar y de eso debemos ser conscientes. Hay que dar un paso adelante, volver a dejar la portería a cero, volver a ganar. Hacer de Carranza nuestro fortín, que nos ha hecho estar aquí". Su peso dentro del vestuario le permite dejar mensajes claros a los compañeros: "Hay que dejar de lado todo tipo de ego, de ver quién juega y quién sale porque ahora es el momento de apoyar y de unir. Hay que aprovechar los minutos que el míster tiene para cada uno".

Lamenta el aspecto desolador de los estadios, sobre todo por lo que supone jugar en un Carranza vacío. "No es un tramo final de Liga parecido al de otros años. Este tramo final sin público es muy diferente. Nosotros notamos la falta de la afición; creo que el Zaragoza también. Eso hace que todo sea más difícil", añadiendo que "en Segunda A te puede ganar cualquiera al estar todo tan igualado".

JUAN CALA | DEFENSA DEL CÁDIZ "Es el momento de pisar el acelerador y alejar fantasmas del pasado para competir por nuestro objetivo"

Analizando de nuevo la situación clasificatoria de su equipo, Cala dice que "no era normal estar a siete u ocho puntos del tercero; lo de ahora sí es algo más normal". "Es el momento de pisar el acelerador y alejar fantasmas del pasado para competir por nuestro objetivo".

Del rival del sábado, advierte que "el Oviedo no lo va a poner fácil porque se juega el descenso a Segunda B y eso es una ruina para un club y sus jugadores". "Todos se juegan algo y vendrán a hacer un partido largo y esperar su opción. Es el momento -continuaba- de sacar lo bueno que hemos hecho y dar esa estabilidad de la que ahora estamos careciendo", lamentando la decisión de LaLiga a la hora de fijar las fechas de los encuentros. "Somos de los pocos equipos que hemos jugado cinco partidos cada tres días. Eso es una barbaridad. No lo comprendo. Para recuperar piernas y lesiones es imposible. Esto te hace pensar que no es tanto el físico como manejarnos mentalmente porque nos estamos jugando mucho y es difícil de gestionar. A ver si estamos frescos y el equipo recupera la fiabilidad".

Cala no tiene dudas de que ha llegado la hora de demostrar madurez. "Es el momento de ser inteligentes. No es momento de ser egoísta ni forzar. Cualquier compañero puede jugar si está mejor que tú. En Huesca paré porque era mejor recuperar en cinco días que en cinco semanas", recalca.

Para acabar, el central de Lebrija lanza un deseo para el próximo envite. "Ojalá el sábado pueda estar en el once inicial para poder ayudar. Cada uno aporta algo; yo pongo la experiencia que tengo en este tipo de objetivos. No es momento de preguntar, sí de correr e ir a por todos los balones. Que nada nos distraiga", finaliza el zaguero cadista.