Cuando parecía que no había duda de que la vuelta al fútbol iba a ser con los estadios cerrados al público, de pronto surge una corriente que apuesta por la presencia de espectadores en las gradas. El Cádiz CF no pierde detalle de lo que está sucediendo pero si hay algo claro que tienen en el club es que el partido contra el Rayo Vallecano, el primero en el reinicio de la Liga, se desarrollará en el estadio Carranza el domingo 14 de junio sin el acceso de la afición al santuario cadista.

El Cádiz CF tendrá el inconveniente de arrancar el motor en soledad, sin el soporte fundamental de su hinchada.

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, dijo en el programa El Larguero, de la Cadena Ser, que la reanudación de la competición oficial se llevará a cabo a puerta cerrada. Así será al menos en las dos primeras jornadas. Lo que venga después está por ver, sobre todo porque hay clubes que empiezan a presionar para meter seguidores en las gradas.

El siguiente encuentro del Cádiz CF en casa será frente al Alcorcón el domingo 21 o el lunes 22 de junio tras visitar al Numancia el jueves 18. Parece poco probable que ese duelo ante el cuadro alfarero pueda disputarse con la asistencia de aficionados al Carranza. En todo caso ya sería en el envite contra el Tenerife (entre el 26 y el 29 de junio) cuando se abriría la posibilidad de que accediese público al estadio en el supuesto de que llegue a ser factible.

Todo está en el aire y se tendrían que dar varias condiciones. La primera sería la autorización de las autoridades sanitarias. La segunda, establecer la fórmula de acceso de los seguidores. La tercera, definir el número de personas que podría entrar para salvaguardar la distancia de seguridad entre ellas. A priori se podría dar cabida a un tercio del aforo. En el Carranza serían unas 6.500.

El primer equipo que se lanzó a pedir público en su estadio fue la Unión Deportiva Las Palmas. La Comunidad Autónoma de Canarias ha solicitado el pase a la fase 3 de todo su territorio (ya lo están algunas islas del archipiélago). Pero mientras todas las regiones no coincidan en la misma fase, no habrá personas en las gradas por un principio de igualdad.

"Es muy importante que todos lancemos el mismo mensaje: mientras no estén todos en la misma fase, es imposible que haya público en los estadios", explicó Lozano antes apuntar algo más. "Es el momento de ser paciente, de que seamos responsables y de saborear el hecho de que LaLiga vuelve. Cuando toda España esté en las mismas condiciones ya no habría desigualdad". El lío estaría servido si hay partidos con público y en otros no es posible la entrada al estadio.

La igualad de condiciones tampoco garantizaría la vuelta del público a los estadios. "Luego ya sería una cuestión sanitaria" y en su caso "habrá que estudiarlo". La responsable del CSD abogó por "ir quemando etapas".