Posible alineación del Cádiz CF ante el Alcorcón

La vorágine de partidos en la que se ha transformado una Liga atropellada por un calendario anómalo no permite un segundo de respiro al Cádiz CF ni a los demás. Era eso o nada tras el azote del coronavirus.

No hay lugar para lamentos ni tampoco para detenerse en la euforia, aunque el estado de ánimo ejerce de palanca en función de los resultados. El aspecto mental juega, y mucho, en el tramo final de un campeonato atípico.

El Cádiz CF afronta su tercer envite en una semana con la autoestima recargada tras la importante victoria obtenida el pasado jueves el terreno del Numancia que le concede un valioso margen en la dura contienda por el ascenso directo a Primera División.

Sin tiempo para el análisis y la recuperación, el conjunto amarillo vuelve a un estadio Carranza vacío en la 34ª jornada para recibir al Alcorcón en un encuentro programado a partir de las siete y media de la tarde.

El equipo de Álvaro Cervera defiende los siete puntos de renta que son toneladas de oro. Loa rivales directos no se rinden y los amarillos tienen que seguir sumando. Encaran el duelo con muchas bajas y con más partidos a la vuelta de la esquina (el miércoles en Huesca, el sábado en casa ante el Tenerife…). Los dos meses de confinamiento, la falta de una preparación adecuada al no disponer de tiempo y el esfuerzo empiezan a pasar factura. Y el esprint sostenido no ha hecho más que empezar, sin posibilidad de aflojar la marcha como si de una carrera de cien metros se tratase.

Todo va tan rápido que las sensaciones cambian de un día para otro. De complicarse el objetivo tras las enormes dudas que dejó el equipo en el duelo de la reapertura frente al Rayo Vallecano a parecer que está más cerca de Primera después del sonoro golpe sobre la mesa en Soria. Dos partidos disputados y un denominador común: un gol en los últimos minutos que cambió el signo del marcador. Una doble demostración de la fe de un equipo que sueña y hace soñar con un una hazaña cercana y lejana a la vez.

Ni una cosa ni otra. No hay nada hecho y cada partido es una auténtica final plagada de dificultades. Al santuario cadista llega la única escuadra que no conoce la derrota como visitante y que trata de pujar por un puesto en el play-off.

Casi no hace falta explicar la trascendencia de un compromiso que el Cádiz CF afronta con seis bajas: Alberto Perea (sancionado), Luismi Quezada, David Gil, Garrido, Malbasic y Sergio González. Los demás en principio están aptos.

Cervera convocó a los 26 jugadores disponibles (19 del primer equipo y siete canteranos, incluido Saturday)y hoy hará tres descartes. Entre los citados figuran Fali y Marcos Mauro. El argentino se estrena en una lista después de la reanudación de la competición.

El técnico dispone ahora de más opciones para armar el centro de la zaga. Habrá alguna variación en la alineación, como la vuelta de Alberto Cifuentes y las que decida Cervera en función de la necesidad del encuentro y para dosificar esfuerzos.

El estímulo del ascenso hace que todos los jugadores estén con las pilas puestas. Y además saben que tienen que ir de frente a por los partidos porque el reto mayúsculo que tienen por delante exige la máxima ambición. De ganar se trata en plena recta que conduce a la meta.

Si el Cádiz CF es capaz de sumar de tres en tres dos o tres jornadas consecutivas, será imparable en su trayecto hacia la gloria. A priori le bastaría con ganar los cinco encuentros que tiene en Carranza para certificar el billete (en ese caso alcanzaría los 75 puntos), pero el factor local desaparece sin el apoyo presencia de una afición que anima y no pierde detalle desde la distancia.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Cifuentes, Iza Carcelén o Akapo, Cala, Rhyner o Fali, Espino, Bodiger o Edu Ramos, José Mari, Salvi o Iván Alejo, Pombo, Álex Fernández y Lozano o Álvaro Giménez.

Alcorcón: Dani Jiménez, Laure, David Fernández, Elguezabal, Pomares, Mula, Perea, Boateng, Miaka Stoichkov y Rui Costa.

Árbitro: Muñiz Ruiz (gallego).

Estadio: Carranza (19:30 horas/Vamos).