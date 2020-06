El Cádiz CF tantea la opción de fichar ya a Mikel San José, jugador del Athletic

El Cádiz CF quiere echar el resto en su tentativa de ascenso a Primera División. Ocupa el liderato a nueve jornadas de la meta. La grave lesión que Luismi Quezada sufrió en el encuentro contra el Rayo Vallecano (el de la reanudación de la Liga) supuso un duro varapalo para el futbolista y sus compañeros. No podrá jugar hasta 2021.

La baja de larga duración del lateral izquierdo permite al club realizar una incorporación para afrontar la recta final de la presente temporada. Hay una ficha libre que puede ser ocupada por otro jugador.

La decisión no es buscar un defensa que ocupe la misma posición que Luismi. La entidad da prioridad a la llegada de un medio de corte defensivo y la dirección deportiva está en ello.

En el club consideran que, además de Pacha Espino, pueden desenvolverse en el carril zurdo de la zaga, en caso de necesidad, tanto Iza Carcelén como Carlos Akapo, así como Jean Pierre Rhyner e incluso Marc Baró. El canterano ha causado una buena impresión en su primera semana a las órdenes de Álvaro Cervera.

No es fácil el aterrizaje de un futbolista para sólo un mes de competición. El mercado es muy limitado. El Cádiz CF ha hecho un intento por Lolo González, pivote sanluqueño (de la misma generación que Salvi) que milita en el Real Oviedo. Pese a que acaba contrato a final de la presente campaña y desempeña un rol secundario en su actual equipo, los carbayones no parecen estar por la labor de dejarle marchar.

No es el único futbolista por el que ha preguntado la entidad cadista. En los últimos días se han producido contactos entre el club y el representante de Mikel San José, futbolista del Athletic de Bilbao de 31 años que puede actuar tanto de medio defensivo como de central.

El jugador acaba su vínculo laboral con el Athletic cuando finalice el curso 2019/20, no termina de llegar a un acuerdo para su renovación y el Cádiz CF ha echado las redes sobre él con el objetivo de reforzar dos posiciones en el tramo decisivo del campeonato. La propuesta del club del estadio Carranza a San José iría más de lo que queda de temporada y le ofrecería una o dos campañas más.

La operación no parece nada sencilla y es difícil que cuaje, pero los contactos existen en los últimos días. El club busca pero no es seguro que vaya a llegar algún jugador. No es traer por traer, sino encontrar un futbolista que esté en condiciones de aportar su grano de arena en los últimos metros del esprint.