El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, dijo en la previa del encuentro contra el Alcorcón que "no tienes tiempo para disfrutar la victoria ante el Numancia ni para estar tristes tras el partido frente al Rayo".

El técnico situó la difícil realidad de su equipo. "Estamos entrenando entre comillas porque volvemos a jugar el domingo". Indicó que "estamos en un momento en que dos o tres victorias te colocan en una posición importante, pero si es de la otra manera habrá que luchar hasta el final, que es lo que seguramente habrá que hacer".

El Cádiz CF comparece en el estadio Carranza, aunque jugar ahora como local sin la presencia de público hace que no sea tan relevante ser anfitrión o visitante. Cervera expuso que "seguimos la liga alemana, la primera que se puso en marcha, y desde el primer día comentamos en el vestuario que los resultados tendían a cambiar mucho en los partidos en casa en relación a antes de que se parara la competición. Eso de no tener público y que ahora todos los partidos son importantes y no hay que jugarlos como los haces habitualmente sino de otra manera… quizás haya más errores y cansancio".

El Alcorcón llega a territorio gaditano con el sello de ser el único equipo que no conoce la derrota a domicilio. "Es un hecho atípico, no ha perdido fuera de casa y viene de perder en su campo (0-2 ante el Sporting de Gijón), eso lo hace más peligroso. No es por suerte ni casualidad, tiene algo fuera de casa que le hace ser bueno. Debemos tener mucho cuidado porque sabemos en casa somos de rachas, o lo hacemos bien o nos atascamos”.

La derrota (3-0) de la primera vuelta en Santo Domingo "fue un partido extraño. Éramos un equipo fiable y ese día no lo fuimos, nos expulsaron a tres jugadores, el árbitro se portó muy mal en lo deportivo y en lo personal, nos desquició un poco a todos".

Cervera vaticinó que "este este partido no va a tener nada que ver. Los partidos jugados antes no los tomo como referencia".

Sobre las numerosas lesiones que hay en la plantilla, el técnico señaló que "jugamos y pensamos con la posibilidad de que va a haber gente cargada y no aguante el ritmo, y por eso hago tantos cambios. Hay futbolistas como Álex que han jugado los dos partidos completos, pero hay otros que durante un partido te dicen que aguante un cambio porque no pueden o directamente piden el cambio, o entrenando te dicen que no pueden hacerlo porque de lo contrario no pueden jugar al día siguiente".

Es por eso por lo que Cervera insistió en que "esto se parece muy poco a una Liga real, pero hay que jugarla y estamos ahí. Son muchos los problemas añadidos que no forman parte del juego habitual, sino de lo que es este tipo de competición que estamos jugando".