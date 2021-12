Posible alineación del Cádiz CF ante el Real Madrid

El Cádiz CF afronta el domingo 19 de diciembre el último compromiso del año 2021 con la misión más complicada que puede tener a día de hoy, nada menos que la visita a todo un Real Madrid, líder intratable de la Liga.

El cuadro local pretende apuntalar aún más su plaza de privilegio y el visitante aspira a la obtención de un resultado positivo con el que seguir tomando oxígeno en la constante pelea por la permanencia. La victoria copera (0-1) ante el Albacete insufló ánimos a los gaditanos después de empatar en casa (1-1) frente al Granada.

Pese las seis bajas en la plantilla merengue por el azote del Covid (Lunin, Marcelo, Modric, Asensio, Rodrygo y Bale) y tres más por motivos diversos (Carvajal, Isco y Mariano), es un envite de apariencia desigual el de la 18ª jornada, la penúltima de la primera vuelta. La historia juega en contra de los gaditanos.

El ogro del campeonato recibe en el estadio Santiago Bernabéu a un Cádiz CF que necesita la conjunción de una serie de circunstancias favorables para disponer de opciones de puntuar.

La primera, ofrecer su versión más consistente de principio a fin, algo que rara vez ha conseguido esta temporada 2021/22. La segunda, que el rival tenga un día nefasto. La tercera, una buena dosis de fortuna que nunca viene mal en una cita ante un adversario muy superior en todos los aspectos.

La abismal distancia entre el poderoso y el modesto está plasmada en la clasificación. El líder atesora 42 puntos frente a los 13 que acredita el conjunto entrenado por Álvaro Cervera. Una diferencia de 29 que lo dice todo.

Los de Carlos Ancelotti gobiernan con mano de hierro. Encadenan diez victorias consecutivas (siete en la Liga y tres en Europa), la más reciente en el derbi ante el Atlético. Enlazan cuatro partidos con la portería a cero y en casa son casi inabordables en la Liga, con seis triunfos y un par de igualadas, las dos con cero a cero frente al Villarreal y el Osasuna. Los que pescaron un punto enseñaron el camino. No recibieron gol.

La lógica apunta a una derrota del Cádiz CF en el Bernabéu, pero los amarillos no renuncian a nada de antemano. La cuestión radica en competir y que pase lo que tenga que pasar, intentar llegar a la recta final con el marcador apretado y apurar sus opciones. La misión es muy difícil, pero no imposible.

José Mari, Iza Carcelén, Arzamendia (lesionados) y Salvi (sancionado) no están disponibles. El preparador cadista piensa en un once distinto del que sacó en el Carlos Belmonte con la intención de desplegar un eficaz entramado defensivo que ponga en apuros a Benzema, Vinicius y compañía. Los blancos tienen muchas bajas, pero no faltarán sus referencias en ataque.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez o Nacho, Militao, Alaba o Nacho, Mendy, Casemiro, Kross, Valverde, Hazard, Vinicius y Benzema.

Cádiz CF: Ledesma, Akapo, Fali o Marcos Mauro, Cala, Espino, Jonsson, Tomás Alarcón, Álex Fernández, Iván Alejo, Sobrino y Lozano.

Árbitro: Jaime Latre (aragonés).

Estadio: Santiago Bernabéu (21:00/Movistar LaLiga).