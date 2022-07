Pedro Benito no cumplirá el año que tenía firmado

La montaña rusa en la que ha vivido esta última temporada Pedro Benito parece no tener fin. El jugador recaló hace un año en el Cádiz B (ahora Cádiz CF Mirandilla), procedente del filial del UCAM Murcia. Pues en los nueve meses largo de competición el jugador llegó a debutar con el primer equipo y antes de empezar el mercado invernal salió cedido al San Fernando. Le quedaba una campaña más con el Cádiz CF, aunque ese contrato se rescinde para que ponga rumbo al San Sebastián de los Reyes, en el grupo 1 de Primera RFEF.

Pedro Benito recaló en el filial del Cádiz CF en el verano del año pasado como hijo del recordado Alberto Benito -ex futbolista y ex director deportivo cadista- y con el deseo de cumplir el sueño de defender la camiseta de un equipo que le acompañó durante su infancia. A pesar de su estreno en Primera con el Cádiz CF ante el Valencia, al habilidoso atacante no le fueron las cosas bien de amarillo, ya que disputó sólo diez partidos (cuatro como titular), anotando un gol en la derrota en Córdoba (3-1). Salió al San Fernando CD en la segunda mitad de campaña y de azulino sumó 22 encuentros (cinco como titular) y tres goles.

A Pedro Benito le persigue su otro papel alejado del fútbol como, pues es un experto en sumar seguidores en las redes sociales. Nada más y nada menos que un millón de seguidores están pendientes de sus vídeos a través de YouTube y poco a poco ha conseguido hacerse hueco también en Twitch, Instagram o Tik tok. Ya por esos vídeos se dejaba ver el cadismo del jugador, siempre con su bandera del Cádiz CF colgada en la pared. Su labor como futbolista no le impide el seguir atendiendo a sus fans a través de las redes sociales, donde Pedro Benito ya se ha hecho un hueco y sigue subiendo vídeos y contenido.

Con su padre como director deportivo del Almería, accedió a a cantera de este club antes de recalar en las bases del Swansea de la Premier League. Un año después volvió a la UD Almería para el curso siguiente formar parte de las bases del Anarthosis de Primera División de Chipre, donde permaneció una temporada. De nuevo vuelta a España una temporada después para unirse al CD Canillas de Madrid; en 2018 viajó a Estados Unidos para jugar en el club universitario de Oklahoma Wesleyan University FC.

🤯 Announce. Welcome. Anunciad a… ¿Dónde está…?😎 ¡Tranquilos, alguien tiene un mensaje para la familia sansera! 📲🙅‍♂️ ¡𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗕𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼 (@PedroBenito9) es nuevo jugador de la U. D. Sanse!¡Bienvenido! 🤍❤️🤍#VamosSanse#PedroBenitoSansero pic.twitter.com/jfHonu4KJN — UD Sanse (@UDSanse) July 2, 2022

Una campaña después, ya como jugador sénior, compitió en las filas del GW Bulldogs de la Big South Conference perteneciente a la División I de la NCAA, la máxima categoría de competición dentro de la NCAA, la liga universitaria más importante de Estados Unidos. Fue en septiembre de 2020, dos años después de llegar a Estados Unidos, cuando regresa a España para firmar por otro club universitario, esta vez en la Región de Murcia, el UCAM Murcia de Segunda División B, para jugar en su filial de Tercera División con el que anotó 13 goles convirtiéndose en el máximo goleador del conjunto murciano y segundo del grupo XIII. De ahí, su paso al Cádiz CF hace un año.