El dinero manda para que Jonsson ponga rumbo a Atenas

Hay muchas operaciones de salida y llegada de jugadores que tienen el aspecto económico a un factor determinante. Es lo que ha sucedido con Jens Jonsson para que finalmente se haya dado por acabada su etapa en el Cádiz CF. El jugador danés cumplía contrato sin activarse la cláusula de renovación automática; todo ello con varios clubes europeos atentos al futuro del internacional. El Cádiz CF no cerró la posibilidad de prolongar la estancia de Jonsson y éste se estrenará en otra Liga, la griega.

El pivote jugará en el histórico AEK de Atenas, uno de los clubes más laureados de aquel país. Y recala en el proyecto con un contrato de cuatro años de duración con un salario que ronda el millón de euros, unos 155.000 euros más por temporada de lo que estaba recibiendo en el Cádiz CF. La entidad gaditana no recibe nada de esta operación porque el danés se marcha libre tras acabar su contrato.

Lo cierto es que el AEK de Atenas es el equipo que mayor interés ha mostrado en él, sabedor de que su salida del conjunto gaditano era un hecho sin posibilidad de retorno. Radek Kucharski, director deportivo del club griego, se ha encargado de las negociaciones con el representante del jugador hasta que se ha alcanzando un acuerdo muy ventajoso. Se asegura un proyecto largo en el tiempo y con unas condiciones monetarias que mejora lo que recibía en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza).

La semana que viene Jonsson estará en su nuevo destino para someterse a las pruebas médicas, requisito previo a su puesta de largo ante los medios de comunicación. A partir de ese momento se pondrá a las órdenes del entrenador argentino Matías Almeyda, que siempre contempló al ex del Cádiz CF como una de las dos o tres mejores opciones para reforzar el centro del campo del AEK, que la pasada campaña fue el tercer clasificado de su Liga por detrás del Olympiakos y el PAOK. El nuevo equipo de Jonsson se ganó en el césped el paso a la Conference League, donde tendrá que superar alguna ronda previa.

Happy and proud to join @Cadiz_CF in @LaLiga 💛💙 https://t.co/vESPa2qUUr