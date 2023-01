El golazo de Loren al Barça en mitad del interés del Cádiz CF

Loren Morón, delantero que se viene vinculando al Cádiz CF en las últimas ventanas de incorporaciones, fue durante unos minutos el héroe de todo el mundo bético al poner rúbrica a un golazo que forzaba acudir a la tanda de penaltis en la segunda semifinal de la Supercopa de España, que enfrentaba en la noche del jueves en Riad (Arabia Saudí) al Real Betis y al Barcelona. El atacante verdiblanco entraba al partido al inicio de la prórroga y con un soberbio gol de tacón anotaba el empate a dos. En los penaltis, también estuvo a la altura y Loren anotó el segundo lanzamiento de un Betis que cayó finalmente eliminado.

La situación del delantero natural de Marbella resulta muy llamativa al estar viviendo una temporada que no está siendo sencilla para él. Defenestrado por Manuel Pellegrini, el bético apenas ha jugado 15 minutos en lo que va de campaña. A pesar de esta situación, su nombre está en la agenda de diversos equipos para el mercado de invierno, uno de ellos el Cádiz CF. Su actuación en Arabia Saudí, golazo incluido, relanza sus opciones.En una quiniela de antemano, pocos pensaban que Loren podría tener minutos en el partido contra el Barça cuando éste finalizaba con empate a uno y se marchaba a la prórroga. Pero el técnico verdiblanco, el mismo que tiene el ariete en el baúl de los olvidos, apostó por introducir al marbellí en sustitución de Fekir.Una decisión inesperada del entrenador chileno que supo aprovechar Loren a las mil maravillas. Y es que en el primer balón que recibió dentro del área sacaba lo mejor de su repertorio para marcar con un taconazo maravilloso y poner de nuevo las tablas en el marcador, después de que Ansu Fati anotara el segundo tanto de los culés. Loren Morón recibía dentro del área un envío de Luiz Henrique y lograba controlarlo ante la presión de Aráujo. De espaldas a la portería y con ter Stegen saliendo para tapar los espacios, el verdiblanco se sacaba un recurso de goleador para marcar con un taconazo espectacular.Un gol que ponía el empate en el partido y que, a la postre, serviría para mandar el encuentro a la tanda de penaltis. Sin duda, el jugador que menos había jugado en el Betis esta temporada se convertía por unos momentos en el héroe del beticismo. Pero su papel no quedaba ahí, ya que Loren también asumió la responsabilidad desde los once metros y anotaba su penalti, el segundo de su equipo, para poner momentáneamente en ventaja a los suyos. Fue un lanzamiento fuerte y a media altura imposible para el portero a pesar de acertar el lugar al que fue el esférico.

Cabe recordar que el último gol de Loren Morón con la camiseta del Real Betis se produjo el 7 de noviembre de 2021 en una derrota que sufrió el conjunto bético en el Camp Nou ante, igual que en la Supercopa, el Barcelona. El ariete sigue en la rampa de salida salvo que Pellegrini sorprendiera a todos cambiando de opinión. El Cádiz CF es uno de los candidatos, pero hasta aquí se puede leer...