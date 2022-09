Iza habla de psicología para justificar los males del Cádiz CF

Iza Carcelén ha pasado este miércoles por la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), donde ha entrenado el equipo, para exponer sus impresiones después de estrenar titularidad en la última jornada en el campo del Valladolid.

"Llevo pasando un tramo de lesiones en el que salgo de una y entro en otra. Me ha costado mucho sobre todo mentalmente. El otro día volví a jugar y tuve sensaciones, pero es verdad que físicamente me queda. Esta victoria al equipo le viene bien. Se va a otro ritmo y nos hacia falta una victoria así".

La parcela más personal, en lo anímico, le lleva a sincerarse al ser un jugador fijo en Segunda A que le está costando en Primera. "Lo he llevado mal a raíz de la primera lesión del año pasado. Una semana estaba bien y otra mal. Era un cúmulo de sensaciones que no estaba gestionando bien. Esta pretemporada me lesioné la otra rodilla y eso me mató. La suerte es que soy de aquí y tengo a mi familia, a los amigos y a mi novia ayudándome. He salido de esta y espero tener continuidad".

El defensa del Cádiz CF analiza las causas que han llevado a un arranque de competición tan adverso. "Puede ser que había gente del año pasado que era importante y estaba lesionada. Puede ser que se creara un amnbiente raro dentro y fuera del vestuario y que no acompañara nada. Sabíamos que ganando un partido podía cambiar todo y a la vista está. Nos vino bien ganar antes del parón porque al final el equipo desconectó en el momento idóneo y se está viendo ahora en los entrenos".

"El Villarreal es de los equipos más en forma de la Liga y de Europa; un plantel con las ideas claras"

Iza admite que hay otras ganas por jugar. "Cuando ganas tienes ansias por jugar rápido el partido siguiente. Pero el equipo se fue con un pensaento positivo. Se traen las pilas recargadas y hay ganas de jugar en casa".

Se refiere a la circunstancia de una campaña atípica por el parón del Mundial. ¿Cómo se adapta? "Al final el que se prepara mejor mentalmente ganará mucho en lo anímico. Vamos a tener dos pretemporadas, algo que nunca ha pasado al menos que yo recuerde. El parar y volver a arrancar no sé cómo me va a afectar. Los que vayan al Mundial pueden sufrir físicamente. El que esté mejor preparado puede ir mejor".

El zaguero del Cádiz CF regresa a temas de andar por casa y se refiere a la titularidad en el José Zorilla. "Fue un poco sorpresa. Entrené bien y creo que el míster quiso cambiar según los reultados. Tuvimos la suerte de ganar el partido y me viene bien porque me hace coger confianza rápido y mejorar en lo físico".

Opinión sobre el Villarreal, rival este sábado. "Es de los equipos más en forma de la Liga y de Europa. Un plantel con las ideas claras, los fichajes que han hecho han caído bien. Saben fichar bien. Desde que llegó Emery están asentados y han ganado títulos. Nosotros se lo hemos puesto difícil los dos años que llevamos en Primera y ojalá se repita".

Valora la mejora del equipo. "A nivel mental se veía al equipo cabizbajo. Si mejoramos eso volveremos a la versión del año pasado. Por lo demás, el equipo está igual y yo creo que era algo más mental que otra cosa".