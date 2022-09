Vizcaíno: "Me gustaría que me quisieran como quieren a Monchi en Sevilla"

El encuentro digital del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, con aficionados del conjunto amarillo y de manera presencial con algunos periodistas dio para mucho.

Una de las preguntas dirigidas al máximo responsable del club fue cómo se puede explicar que haya un sector amplio de aficionados muy críticos que piden la dimisión del presidente cuando el equipo está en la máxima categoría y recorre su tercera temporada seguida en la élite. Fueron varias las causas planteadas al presidente, que fue respondiendo.

Preguntado si no ha sabido proyectarse como persona ni haber vendido sus logros, Vizcaíno dijo que "puede ser en parte, pero no es algo que me preocupe".

Vizcaíno recibió un aluvión de críticas por no traer al delantero top que anunció cuando acabó la pasada temporada 2021/22. "Me equivoqué, hable más de la cuenta", reconoció.

El proyecto deportivo también suscitó críticas. El presidente lo achacó a que el "balón no entra". Recalcó que "nosotros trabajamos todos los días".

El hecho de ser sevillano también puede despertar recelos en una parte de la afición. Vizcaíno dijo que "alguno en Cádiz lo lleva mal". Expresó un deseo: "Me gustaría que me quisieran igual que a Monchi en Sevilla, que es de San Fernando".

"El fútbol es hoy, en el momento que se trabaje para que cambie la situación pues la gente empezará a quererme un poco más", abundó Vizcaíno. Aunque ser más o menos querido para él "no es lo importante, lo que importa es el equipo".

El dirigente cadista afirmó que las dos temporadas anteriores en Primera División "también recibimos críticas". En su opinión, la crítica "depende del momento deportivo. Es bueno hablar con la gente en momentos malos para dar la cara". Dijo además que en el Cádiz CF "no hay autobombo".