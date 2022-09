La oferta irrechazable para vender el Cádiz CF

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, dijo públicamente hace varias semanas que iba a estar 20 años más en el club. No se sabe si fue una exageración o una manera de expresar que no pretende cambiar de actividad a corto plazo.

El martes 27 de septiembre, en un encuentro digital con aficionados y presencial con varios periodistas, Vizcaíno volvió a demostrar si intención de quedarse en el Cádiz CF bastante tiempo.

El presidente fue preguntado si ha recibido alguna oferta para vender el club (sus acciones, que en principio conforman la mayoría). Su respuesta no pudo ser más contundente.

Vizcaíno aseguró que ha recibido una oferta que él mismo calificó de "irrechazable". Por un principio básico de prudencia, no desveló qué persona o empresa ha hecho una propuesta ni tampoco la cantidad económica ofrecida para formalizar la operación. Lo que sí tiene claro es qué va a hacer con sus acciones a día de hoy.

El máximo responsable del Cádiz CF afirmó que pese al enorme calado de esa oferta, por su mente no pasa la venta.

¿Por qué no vende si recibe una oferta irrechazable? Su idea es seguir al frente de la nave amarilla. "Me gusta lo que hago y no quiero cambiarlo", dijo para zanjar la cuestión.