El presidente del Cádiz CF anuncia la retirada de Garrido

El Cádiz CF ya recorre la campaña 2022/23 sin la presencia de uno de sus capitanes. Jon Ander Garrido estaba realizando la pretemporada con el equipo hasta que todo saltó por los aires a mitad de julio.

El centrocampista se resintió de una lesión de rodilla en el primer amistoso del verano. El Cádiz CF se enfrentó al Barbate en Benalup-Casas Viejas y Garrido, que había empezado como suplente, saltó al césped justo después del descanso para jugar la segunda parte, pero apenas duró un cuarto de hora. Notó algo en su rodilla y se tuvo que retirar.

La pretemporada dio un giro y el vasco ya no pudo trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros. De hecho, no fue inscrito por el club ni tampoco pudo ser cedido/traspasado a otro equipo porque no está en condiciones de jugar.

El medio fue operado hace un año de la rodilla dañada y tras perderse la primera parte del curso 2021/22, en el mercado de invierno salió cedido al Mirandés (Segunda División) en busca de minutos para volver después al Cádiz CF, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023.

La realidad es que, a punto de cumplir 33 años, la carrera como futbolista de Garrido llega a su fin. El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, así lo adelantó el martes 27 de septiembre.

"Al 99 por ciento se va a retirar. Sigue entrenando en la Ciudad Deportiva", explicó Vizcaíno. "La rodilla dijo hasta aquí llegué". En cualquier caso, el presidente no quiso ir más allá y dijo que debe ser el propio Garrido el que tenga que comunicar lo que considere en el momento que él lo decida".

Garrido se irá convertido en una leyenda del Cádiz CF. Con 221 partidos oficiales disputados, es el número 21 en la lista de jugadores con más encuentros en la historia del club. Llegó en Segunda B en enero de 2014 y se irá en Primera.