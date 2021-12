Garrido, medio del Cádiz CF, apunta a salir cedido en enero

En el Cádiz CF trabajan con la mente puesta en el mercado de invierno sin olvidar el día a día de trabajo y la competición liguera. La dirección deportiva tendrá que tomar decisiones sobre salidas y entradas en enero con el objetivo de reforzar la plantilla en busca de la difícil, pero no imposible, misión de la permanencia en Primera División.

Una de las medidas afecta de lleno a Jon Ander Garrido, uno de los capitanes del conjunto amarillo. El medio fue operado de una rodilla el pasado 17 de agosto tras no haber podido realizar la pretemporada con normalidad y no iba a estar disponible durante la primera parte de la temporada 2021/22. De hecho, no tiene dorsal y su número habitual, el 5, lo luce Varazdat Haroyan.

El vasco lleva seis meses y medio sin participar en un partido oficial después de jugar la última media del partido contra el Levante que clausuró la Liga 2020/21 el pasado 21 de mayo. Le ha tocado vivir la cara amarga del fútbol, pero mira al futuro a corto plazo.

Si nada se tuerce, Garrido podrá estar disponible para la segunda parte de la campaña. Eso sí, en principio no formará parte de la plantilla cadista entre enero y finales del próximo mes de mayo. Todo apunta a una cesión.

Después de acumular muchos meses sin jugar, en el club consideran que la mejor solución en la actualidad es que el centrocampista busque minutos en otra escuadra. Podría salir a un equipo de la categoría de plata pero con billete de vuelta, ya que tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2023.

Garrido es el jugador con mayor antigüedad en el equipo amarillo de los que componen el actual plantel. Se incorporó en enero de 2014 (hace casi ocho años) cuando el Cádiz CF militaba en Segunda División B y con los amarillos debutó tanto en Segunda A como en Primera. Acredita 221 encuentros oficiales con los gaditanos, el segundo de la actual plantilla por detrás de Salvi (228).

En caso de confirmarse su marcha temporal, sería la segunda cesión de Garrido desde que forma parte de la entidad cadista. En el mercado de invierno del curso 2015/16 (el del ascenso a Segunda A), el pivote salió al Racing de Ferrol. Cuando regresó seis meses más tarde, el Cádiz CF estaba ya en la categoría de plata y se encontró con un entrenador, Álvaro Cervera, que decidió contar con él cuando vio que su perfil defensivo y su disciplina táctica se ajustaban al modelo de juego que implantó el técnico.