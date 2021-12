El Cádiz CF se quedará sólo con un lateral derecho

Habrá que cruzar los dedos a partir de que entre oficialmente 2022 porque el Cádiz CF tendrá que competir durante varias jornadas con un solo lateral derecho, Iza Carcelén. Todo se debe a que Carlos Akapo ha logrado la clasificación con Guinea Ecuatorial para la Copa de África de Naciones (CAN) y esta competición arranca en la primera semana de enero; es decir que el zaguero podría causar baja a partir del primer encuentro del nuevo año contra el Sevilla.

Será la tercera vez en la historia que Guinea Ecuatorial alcanza una fase final de la CAN, por lo que hay un interés enorme en que los mejores jugadores locales acudan a una cita de enorme relevancia. El defensa del Cádiz CF Akapo ha sido uno de los fijos en los últimos tiempos, por lo que todo apunta que si una lesión no lo impide estará en una competición que en esta ocasión se celebra en Camerún.

La fecha de inicio de la Copa de África de Naciones (CAN) está anunciado para el 9 de enero, si bien Guinea Ecuatorial no entraría en acción hasta el día 12. El combinado del defensa cadista forma parte del grupo E junto a las selecciones de Costa de Marfil, Argelia y Sierra Leona, tres adversarios temibles que pueden taponar el avance de los guineanos hasta los cuartos de final.

𝗔𝗟𝗟 𝗜𝗦 𝗟𝗘𝗙𝗧 𝗧𝗢 𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗔𝗬! 🤩🇬🇶 Equatorial Guniea’s Pablo Ganet scores a last gasp winner against Tunisia blowing group 🅱️ wide open 🔥Who will book the very last ticket to the final round? 🤔#WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/JgcTwinKMz