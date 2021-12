Iza, símbolo portuense en el Cádiz CF

Iza Carcelén es uno de los pocos productos gaditanos que milita en el primer equipo del Cádiz CF. El jugador natural de El Puerto de Santa María cumple su tercera temporada en el equipo amarillo, con el que logró la gloria de debutar en Primera División. El zaguero es un símbolo portuense en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) y LaLiga se ha volcado con su trayectoria profesional desde sus inicios en el fútbol base de El Puerto.

La madre de Iza, antiguos entrenadores, compañeros de equipo y amigos esbozan las características personales y futbolística de una persona muy querida por todos que dejó huella desde aquellos primeros años en el CD Safa San Luis, uno de los clubes emblemas de El Puerto.

⚽💛 Del Puerto de Santa María a convertirse en un fijo en las alineaciones del @Cadiz_CF.🔛 ¡Descubre los inicios de 'Iza' Carcelén!#LaLigaSantander pic.twitter.com/Vd1BmyMM7O — LaLiga (@LaLiga) December 7, 2021

Su salto a la cantera del Real Betis es el momento en el que realmente se produce lo que todos esperaban porque el pequeño pero bravo futbolistas despertaba mucho interés. De verdiblanco, donde hubo mucho de sentimiento, Iza llega hasta el filial para jugar en la desaparecida Segunda B. Pero en el Real Zaragoza, ya con 22 años, es donde realmente se hace profesional en una etapa que en la categoría de plata se alargó en la Cultural Leonesa y el Rayo Majadahonda, hasta que en el verano de 2019 se convierte en fichaje del Cádiz CF.

Ex entrenadores -entre ellos Manolo Paz, padre del ex cadista Abraham Paz- y ex jugadores recuerdan en este reportaje la capacidad de Iza para comprometerse con los proyectos futbolísticos desde muy niño, cuando llegaba el primero a cada entrenamiento y ayudaba a los técnicos a preparar todo el trabajo del día.

Sin duda, un luchador nacido de la modestia y la pasión de soñar con el deporte rey, que al final ha encontrado el premio de llegar a la elite y competir contra los mejores equipos del panorama nacional defendiendo la elástica del Cádiz CF. Ese es Isaac Carcelén Valencia, Iza.