Se esfuma un futurible para el banquillo del Cádiz CF

El entrenador español Javi Gracia ha sido confirmado oficialmente este martes como nuevo entrenador del Al Sadd que hasta hace unas semanas dirigía Xavi Hernández, nuevo técnico del Barcelona. Gracia, que dirigió al Cádiz CF durante una temporada y media (2008/10) en Segunda B y Segunda A -categoría a la que logró subir al equipo-, podía ser uno de esos nombres como futurible para el banquillo del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza).

El ex jugador y ahora técnico pamplonés, que cuenta con 51 años, será presentado este miércoles a las 11:00 (hora local) en el Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena, informa el club qatarí.

OFFICIAL: Javi Gracia will be the new coach of #AlSaddHe will be presented tomorrow at 11 AM at the conference hall of Ali Bin Hamad Al Attiyah Arenapic.twitter.com/NkFbFkOITN