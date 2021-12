Los puntos de apoyo del técnico del Cádiz CF en la plantilla

Los resultados no llegan y esa tendencia a la baja genera dudas, problemas y enfados en cualquier vestuario. El del Cádiz CF no iba a ser menos. Con el equipo cada vez más anclado en la zona de descenso y con una sucesión de marcadores para echarse a llorar, es labor de todos remar en la misma dirección aunque no siempre ocurre.

Se da la curiosa circunstancia de que dos de los grandes valedores de Cervera dentro de la plantilla son José Mari y Jon Ander Garrido, dos futbolistas lesionados ya de larga duración y, además, en el caso del vasco sin licencia para poder jugar. Resulta complejo ese refuerzo por antigüedad, capitanía, galones... etc., cuando se convive retirado de los partidos oficiales.

Pero es una realidad que el roteño y el bilbaíno 'beben' del mismo vaso que su entrenador dentro de esa fe ciega en lo que hace y como lo hace. Y es así porque le vieron llegar con un equipo medio roto y lo subió a Segunda A, categoría en la que asentó al Cádiz CF antes del salto a Primera. Si a esto unimos que Cervera siempre ha confiado en ambos jugadores, la comunión, el apoyo y el respeto mutuo es total.

Pero la cuestión ahora es, ¿cómo se mantiene vivo y fuerte que el 'método Cervera' debe seguir siendo respaldado por todos? A buen seguro que en una encuesta dentro del vestuario para enjuiciar al técnico cadista, nadie se atreverá a criticarle; ni siquiera el que no juega. Pero, ¿qué sucede cuando nadie ajeno escucha y un futbolista puede decir lo que piensa?

Cabe la posibilidad de que José Mari y Garrido se estén viendo un poco solos tirando de esa cuerda que detrás lleva sujeto un equipo y un proyecto. Nadie hablará abiertamente de esto, aunque es probable.

Los grandes valedores del entrenador están ahora mismo en desventaja porque no pueden ayudar desde el césped, donde está en juego el presente y el futuro del Cádiz CF y de Cervera.