José Mari, ¿volver a empezar?

Álvaro Cervera se está encontrando con un problema que se prolonga en el tiempo en la plantilla del Cádiz CF. Partiendo de la base de la importancia de un jugador como José Mari, la realidad es que el centrocampista sigue sin poder jugar. Después de unos días más cerca del grueso del grupo, otra vez ha tenido que parar.

Ahora no hay fecha para su vuelta. José Mari cayó lesionado en el Trofeo Carranza y no ha podido debutar en la presente campaña. Un problema muscular sin más pasó a ser algo más importante. Cervera dijo el pasado viernes que se había producido un parón en su recuperación y este lunes lo confirmó. "Es verdad que hubo una pequeña recaída. Empezó con nosotros, tuvo una molestia y tuvo que parar. No sabemos cuántos días necesitará", lamenta el entrenador cadista.

La idea inicial era que pudiera ser convocado contra el Alavés o el Villarreal, pero ahora todo se retrasa de nuevo. El jugador debe armarse de paciencia.

Cabe recordar que recientemente se produjo una muy buena noticia para el Cádiz CF. José Mari por fin se entrenaba con el grupo. El roteño unía a la sesión que el conjunto amarillo desarrollaba en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) el jueves 14 de octubre.

El club celebraba en las redes sociales el regreso de José Mari a la normalidad con una fotografía del futbolista en plena acción durante el entrenamiento enfocado a la preparación del partido contra el Espanyol (novena jornada de Liga) que se disputó en territorio barcelonés el lunes 18 de octubre y que los amarillos perdieron 2-0.

Cabe recordar que el capitán se lesionó el pasado 4 de agosto, justo antes del arranque oficial de la temporada, durante la disputa del encuentro ante el Atlético de Madrid correspondiente al Trofeo Carranza. Sufrió una rotura muscular que le mantiene más de dos meses y medio después fuera de combate.