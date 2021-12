Cádiz CF: El final de Cervera

Los mejores de la historia en el deporte rey también tuvieron su día de sombra, de apagón de esa estrella que les acompañó en los años dorados de sueños al sol. El Cádiz CF no es ajeno a esa realidad y las circunstancias describen un guión que nunca nadie quiso escribir ni firmar. A medida que se acerque el Cádiz-Granada del próximo lunes (21:00 horas), el cadismo de pro y contra sabe que puede asistir a un momento desconocido en los últimos cinco años y medio. Nada se sabe del pensamiento del club, cuyo silencio también lo dice todo. Pero si el lunes no se quedan los puntos en el casillero amarillo, la fructífera 'era Cervera', la del mejor ciclo de las últimas décadas, tendrá que tocar a su fin haciendo valer la ley del fútbol.

Antes hay que enfrentarse al Granada y pensar en positivo para creer que es posible un Cádiz CF distinto con su estilo de siempre, el que le llevó de Segunda B a Primera, el que fue capaz de alargar más de una campaña el sueño de estar entre los elegidos. El estilo de Cervera, guste más o menos, pero el que ha llevado al equipo a salir de las catacumbas del balompié para recuperarle un nombre, un honor.

Pero la ley del fútbol no entiende de ídolos, genios y preferidos. La ley del fútbol se lleva por delante al que falla sin poder presentar como recurso de apelación todo lo mucho y bueno efectuado por una causa en la que el sentimiento baja ahora mismo como una cascada de decepciones. Toca jugar contra el Granada, es lo primero y lo único que debe preocupar al cadismo. Cuando acabe ese encuentro los dirigentes del club dictarán sentencia con mucho que decir por parte de ese 'jurado popular' que es la afición en estos casos.

No resulta fácil esperar un partido con cartel de final sabiendo que esa sensación existe en el interior del vestuario aunque nadie se atreva a decirlo. Todos los que se visten de corto conocen perfectamente lo que puede pasar si el casillero de puntos no se eleva al acabar la jornada 17ª; todos, titulares y suplentes, que también quedarán señalados y vivos porque la ley del fútbol no cuenta con un apartado que facilite el cambio de medio equipo. El mercado de invierno no es el idóneo para recuperar las asignaturas suspendidas en verano. Aquí hay que hacer constar también un insuficiente para la dirección deportiva, que algo tendrá que ver en la configuración de la plantilla, y que deja en mejor lugar del inicial a Óscar Arias.

El Cádiz-Granada es lo que debe inspirar la fe del Cádiz CF, la creencia en lo mucho que se ha vivido en cinco años y medio. El apoyo no se negocia en la misma dimensión que la lucha de Cervera y sus guerreros. A muerte desde el minuto 1; es el único lema posible para que la unidad se mantenga como la mejor señal de que las cosas vuelven a ir de cara. Todo lo contrario acercará a un desenlace que será tan complejo como jodido por aquello de despedir a uno de los nuestros, señalado como gran culpable aunque no sea el único. Pero, ya saben, es la ley del fútbol.