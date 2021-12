Álvaro Cervera: "Nos cuesta mucho marcar y nos marcan con demasiada facilidad"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en la sala de prensa del Martínez Valero de Elche con cara de pocos amigos, algo lógico después de que su equipo hubiese perdido por 3-1 ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

La difícil situación del titular de la Tacita de Plata, que ocupa plaza en la zona de descenso y en 16 jornadas sólo ha sido capaz de ganar dos encuentros, no invita al optimismo desde luego. Y el técnico con sus palabras no oculta una profunda preocupación.

Tras la balsámica victoria en el Nuevo San Mamés frente al Athletic, el cuadro cadista ha encadenado tres derrotas consecutivas, dos de ellas contra adversarios de su Liga, Getafe y Elche, con el campeón Atlético por medio, encajando nada menos que 11 goles. Muchos, muchísimos...

Valoración del duelo. "Salimos bastante mal al partido. Hubo 10 o 15 minutos que no salimos bien. Ellos salieron mucho más eléctricos, se les veía más puestos. Tuvieron el penalti, que no lo he visto; me dicen que no es, pero no lo he visto. Y a partir de ahí hemos igualado el partido y no acabamos mal".

Mejoría tras el descanso. "La segunda parte ha sido más igualada, ellos esperando una contra, que han tenido, sobre todo al final, y nosotros intentando empatar. Hemos tenido alguna pero no hemos conseguido marcar".

El principal problema. "Nos cuesta mucho marcar y nos marcan con demasiada, demasiada facilidad. En estos momentos es la valoración que puede hacer de lo que está ocurriendo".