El Cádiz CF, carne de Segunda: ¿ha llegado el equipo a su límite?

El Cádiz CF se complica la vida quizás más de lo debido. Pone en riesgo su continuidad en la élite del fútbol español. Cada semana que pasa ve más difícil el objetivo de la permanencia en Primera División ya no sólo por su mala ubicación en la clasificación sino por las sensaciones que transmite, que son de todo menos buenas.

El conjunto amarillo pasa de tener fama de sólido a llevar el sello de equipo frágil al que no hace falta hacerle insistirle mucho para que abra su portería. El Elche llevaba la friolera de siete partidos seguidos sin ganar hasta que el Cádiz CF le puso una alfombra roja, eso sí, perjudicado por el nefato arbitraje de Muñiz Ruiz. Dos meses sin vencer los ilicitanos hasta que se enfrentó al resucitador, el nuevo oficio de un equipo amarillo que desprende un pestilente aroma de categoría de plata.

El sistema defensivo hace aguas por todas partes y el Cádiz CF sin defensa no es nada mientras queda en manos de sus rivales. Porque atacar, lo que se dice atacar, no está concebido para ello.

A día de hoy, sin saber lo que depara el futuro, al Cádiz CF se le pone una cara de Segunda División que no se la cambia ni el mejor cirujano estético. Da la sensación de que el equipo ha llegado a su tope y no da para más. No funciona como bloque (ahí están los resultados) y en el plano individual son pocos los que están su mejor nivel.

La pregunta es si el Cádiz CF ha llegado al límite. Hay tiempo de sobra para remontar el vuelo, pero ¿es este equipo capaz de empezar a encadenar victorias si ya no sabe hacer lo que hacía antes? ¿Creen los jugadores en su entrenador? ¿Cree el entrenador en sus jugadores? ¿Cree el presidente en Álvaro Cervera?

¿Ve posible Cervera una reacción fulgurante? El Real Madrid y el Sevilla se relamen a la espera de un corderito amarillo que antes se jugará la vida con el Granada en el Nuevo Mirandilla, donde no gana desde que dejó de denominarse Carranza.

La realidad es que el Cádiz CF va por mal camino y la solución no es fácil. ¿Puede otro entrenador revertir la situación con esta plantilla? Una plantilla que demuestra ser mucho peor de lo que parecía. El club se ve obligado a reforzar el equipo en enero, con lo difícil que resulta encontrar jugadores de garantías a mitad de curso. La cosa pinta mal. El consuelo es que mientras hay vida hay esperanza.