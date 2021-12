Elche-Cádiz, en directo

15:58. En goles a favor, 0,79 por partido los alicantinos y 0,87 los gaditanos. En goles en contra, 1,43 y 1,8, respectivamente.

15:55. Las estadísticas reflejan la igualdad de fuerzas de dos candidatos a luchar en los puestos bajos de la tabla por la permanencia.

15:53. El banquillo cadista queda formado por Gil, Mauro, Álvaro Jiménez, Alejo, Cala, Andone, Negredo, Arzamendia, Chapela, Martín, Osmajic y Bastida. No se visten Flere, Fali y Salvi.

15:28. Francisco Rodríguez también da a conocer el once inicial de los ilicitanos.

15:26. Los amarillos afrontarán la cita en Elche con buenas noticias desde tierras gaditanas tras haber ganado el filial al Tamaraceite en el Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva El Rosal (3-2).

15:23. Como siempre antes de cada duelo liguero, el segundo entrenador cadista, Roberto Perera, ofrece sus impresiones.

🗣 Roberto Perera: “Es un partido muy importante entre dos equipos que estamos abajo. No será definitivo pero sí importante. Hay que minimizar al rival lo máximo posible. Ellos saldrán fuertes en su estadio con el nuevo entrenador” pic.twitter.com/5BoDLVqTVO — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 5, 2021

15:20. Víctor Chust entra entre los elegidos en lugar de Juan Cala, mientras que Carlos Akapo lo hace en sustitución de Salvi Sánchez.

15:18. Cervera anuncia el once titular del Cáciz. Dos novedades respecto al encuentro disputado hace una semana en el Nuevo Mirandilla ante el Atlético de Madrid.

15:15. El equipo amarillo ya se encuentra en las instalaciones del Martínez Valero y en breve el entrenador, Álvaro Cervera, dará a conocer el once inicial con el que saltará al campo.

🚌 Ja estem en el Martínez Valero d'Elx! Moltes ganes que rode la pilota a les 16.15 hores! Anem, equip! 💪🏻#ElcheCádiz pic.twitter.com/UWALAviTgf — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 5, 2021

El Cádiz CF se enfrentará este domingo al Elche, a las 16:15 en el Martín Valero. Son dos equipos que ascendieron en la misma temporada, la 2019/20, en la 2020/21 se ganaron el derecho a continuar en la élite y ahora, en la 2021/22, tratan de huir de la quema.

El técnico cadista, Álvaro Cervera, prevé un envite de máxima dificultad ante el cuadro ilicitano. "Va a ser un partido complicado. El Elche viene de cambiar de entrenador, de hacer un gran partido ante Osasuna y en una posición que no es buena, pero con una dinámica cambiada".

Buena parte de las opciones de salvación pasa por partidos de este corte. Es urgente y necesario que el Cádiz CF sea capaz de sacar adelante los envites ante contrincantes de la parte baja de la clasificación.

El equipo amarillo, que viene de ganar en copa al Villa de Fortuna, no pudo dar la sorpresa con el Atlético de Madrid y se encuentra en puestos de descenso.

En los amarillos no hay novedades. Las dos bajas, José Mari y Tomás Alarcón, no son nuevas. Los demás jugadores están disponibles. La lógica indica que el preparador cadista alineará a los que fueron suplentes en la Copa, pero no es descartable que haya alguna modificación. Los ochos goles en contra podrían cambios.

