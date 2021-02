Fali explica cuál es el problema del Cádiz CF

Fali, futbolista del Cádiz CF, compareció ante la prensa (vía telemática) después del entrenamiento desarrollado por el equipo amarillo en la Ciudad Deportiva de El Rosal el miércoles 17 de febrero.

El 3 del conjunto amarillo dijo que "mantener la portería a cero nos da la vida pero nos está faltando intensidad defensiva para llegar con vida a los últimos minutos y no nos podemos permitir llegar a la final de los partidos sin opciones de puntuar".

Fali aseguró que "estamos a mil por mil con el míster, nos ha llevado a Primera a tener 24 puntos en la primera vuelta. Ahora estamos pasando una mala racha y esto lo salvamos todos juntos. Nos hemos mirado todos y sabemos que no nos puede pasar, a muchos nos ha costado llegar a Primera y queremos seguir, este club tiene que estar en Primera el año que viene. Para eso tenemos que defender mucho mejor y ser el equipo de la primera vuelta Confiamos en el míster y él en nosotros".

El central no ocultó la realidad. "El grupo está jodido, cuando pierdo no puedo dormir, me voy mal a casa, pero sabemos que lo que nos queda es seguir corriendo y trabajando y conseguir ser ese equipo que tenía la portería a cero y al que era difícil hacer ocasiones de gol".

¿Qué sucedió en la primera parte del encuentro contra el Athletic de Bilbao? "Ojalá pudiese explicarlo", soltó Fali antes de entrar en materia. "Me revienta lo que pasó, hemos dicho que hay que cambiar algo, tenemos que recuperar sensaciones. Tenemos que entrenar el doble de fuerte, el doble de bien, y llegar a los partidos al 120 por cien y a partir de ahí crecer". Tiene claro cuál es el camino a seguir. Se trata de "defender mucho más, si somos el equipo de la primera vuelta tenemos opciones de hacer daño a cualquier equipo".

Los jugadores estaban cabizbajos tras recibir el segundo gol del Athletic. Fali apuesta por "aprender" y no se esconde. Asume la responsabilidad. "En mi cabeza soy el mayor culpable".

Una de las cosas que a su juicio debe aprender el equipo es que "cuando nos meten un gol no está todo perdido. Hay que seguir porque puede haber una jugada que puede cambiarlo todo. Aunque nos marquen tenemos que seguir, no bajar los brazos, defendemos un escudo, una ciudad. Hay que dar el máximo y cuando no se pueda más se pide el cambio".

Fali está a disposición del equipo para ocupar el puesto que sea necesario. "Mientras pueda ayudar al equipo, me da igual donde jugar. Dependo de mis compañeros estar en Primera División porque el fútbol es un deporte colectivo. Intentaré da lo mejor de mí para buscar los tres puntos en cada partido. Todos los jugadores queremos jugar siempre".

¿Fue el encuentro ante el Athletic el peor del Cádiz CF esta temporada? Fali apuntó una clave: "Íbamos con tres marchas menos". Pero dijo algo más: "El partido está borrado. Hay que aprender de lo que pasa, estamos en una mala dinámica y ahora es cuando más juntos tenemos que estar, hay trabajar el doble y no darle más importancia porque tenemos otro partido. Estar juntos nos dado tener 24 puntos, debemos apretar como equipo, buscar tres puntos allí (en Barcelona) aunque es muy complicado".

"Todos los partidos son muy complicados. Es difícil ganar a cualquier equipo", expuso Fali antes de reconocer que "es jodido estar a los 30 minutos sin poder puntuar. Mentalmente es algo que te mata. Lo que pido es tener opciones de puntuar".

¿Y qué tiene que hacer el Cádiz CF para reaccionar en una situación adversa? "Recuperar lo que somos, que es ser un equipo pesado". Fali considera que la visita al Barcelona "puede ser el partido de dar un golpe en la mesa, es un rival complicado".

"Espero que en el minuto 30 aún tengamos posibilidades, queremos llegar al final con opciones de puntuar. Podemos meter un gol en cualquier acción", finalizó Fali en alusión al duelo en el Camp Nou de la 24ª jornada de Liga.