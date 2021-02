Cifuentes arranca con el filial del Cádiz CF

El Cádiz B recupera este miércoles (17:00 horas) el encuentro pendiente frente al Recreativo en el Nuevo Colombino, que en su fecha original fue aplazado por casos positivos. La cita viene marcada por el estreno de Alberto Cifuentes en el banquillo cadista, donde sustituye a Juanma Pavón.

Cifuentes ofreció sus primeras valoraciones como técnico del filial. Comenzó haciendo referencia a su llegada al banquillo y a la excepcional temporada 20-21 que está viviendo, ya que “es algo que si me lo dicen al principio no me lo creería”. “Me adapto bien y la mejor prueba es que comencé jugando en Primera División, me retiré, pasé a estar adjunto a la dirección deportiva y ahora tengo la oportunidad de aprender de los chavales y que ellos aprendan algo de mí”. Agregó que entrenar “es una inquietud que siempre me ha gustado”.

El nuevo técnico lleva pocos días al frente del equipo y de cara a hoy apenas ha tenido tres sesiones de trabajo. “El lunes por la mañana fue un día para conocernos y de despedidas. Los chavales pasaron el trago y ya por la tarde hicimos sesión suave para ir cambiando el chip. El grupo es muy competitivo y tiene una enorme predisposición. Les gusta ganar, entrenar y competir y todos están muy atentos. Estoy supercontento”.

Se estrenará como entrenador en el Nuevo Colombino de Huelva ante el ‘Decano’. Recordó que “esa circunstancia personal será impresionante para mí, ya que debuté como jugador del Cádiz CF allí (temporada 15-16)”. En la misma línea agregó que “eso llevará una carga sentimental al recuerdo que tengo”.

En lo estrictamente deportivo destacó que “nos mediremos a un rival histórico que está en una situación parecida a la nuestra, es decir, que han cambiado de entrenador y tienen partidos aplazados. Estarán adaptándose”. Añadió que “será un encuentro difícil pero no hay que motivar a ningún jugador porque es un sitio para apretar y disfrutar. Estamos ilusionados y la gente está bien y predispuesta”.

Cifuentes ha citado a todos los jugadores y está por ver si en esa lista final aparecen Marc Baró y Álex Martín, habituales en el primer equipo.

En el Recre, Calle recupera a Luis Madrigal y a Alexander Szymanovski después de que ambos jugadores cumplieran un partido de sanción por su expulsión en el partido ante el Algeciras. Por contra, no llegarán a tiempo ni Moha Traoré, ni Antonio Leal ni José Carlos, que continúan con sus respectivas recuperaciones.

También causa baja Seth Vega, quien no podrá disputar el partido con motivo de la cláusula del miedo en su contrato de cesión. Aun así, Calle “no cambiará el dibujo demasiado”, dado que “todos los jugadores son competitivos y están comprometidos al 200%. Cualquiera lo hará a un gran nivel”.