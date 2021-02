"Estoy muy sorprendido, para nada lo esperaba"

La etapa de Juanma Pavón como entrenador del Cádiz B ha tocado a su fin. Se acaba el ciclo glorioso de un entrenador que supo llevar al equipo por primera vez en su historia a Segunda División B. Punto y final antes de tiempo a una temporada más difícil que las dos anteriores, aunque el ya ex técnico del filial del Cádiz CF se marcha decepcionado empezando por una decisión, la de su cese, que "para nada esperaba".

"Estoy muy sorprendido porque no me lo esperaba para nada. Cuando me lo comunicaron me quedé descolocado. Me lo dijo Jorge Cordero, al llegar de Tenerife, delante de Enrique (Ortiz) y Buitrago", apostillando Pavón que le dijeron que "el filial no juega como un filial". El preparador onubense trata de no dar demasiadas vueltas a las causas, si bien se detiene en el alto precio del paso del tiempo. "Puede ser por el desgaste del día a día, que es normal", aunque recuerda que "desde un principio he sido un hombre de club" a la hora de aceptar decisiones deportivas que no compartía.

Pavón, que reconoce que en la tarde de este lunes ha mantenido una conversación con el presidente, Manuel Vizcaíno, piensa que "a nivel de resultados el equipo está donde era lo previsible". "Es verdad que empezamos bien y luego vino el bache de cinco derrotas seguidas. En juego -añade- en ningún partido el equipo le ha perdido la cara; quizás el segundo tiempo contra la Balona, que es lo peor de esta temporada". Después de reconocer que "los errores individuales han pesado, reitera que "a nivel de resultados se trata de no descender". "Me quedo con el hecho de que muchos jugadores han actuado en el primer equipo por delante de otros; ese orgullo me lo llevo", asegura.

En el transcurso de la entrevista resulta inevitable la comparación entre la plantilla de la temporada pasada y la actual. Diario de Cádiz publicó desde la pretemporada las salidas llamativas de futbolistas como Moi, José Alonso o Sergio Pérez, con carácter y ese punto de veteranía necesario en cualquier filial. "El año pasado los jugadores que vinieron estaban más hechos. Este año los que siguen tienen más experiencia en Segunda B. Sergio Pérez, José Alonso... eran claves. Uno de mis desacuerdos con la secretaría técnica era tener equilibrio. Duarte el año pasado era maduro y esa madurez nos ha faltado este año. Casi todos los filiales tienen jugadores por encima de la edad habitual, pero el club quiere el máximo de sub'23 y lo acepté. Tenemos dos partidos menos y 14 puntos. En esto del fútbol hay que tener algo de paciencia", lamentaba.

Augura al Cádiz B un futuro guerrillero como siempre ha sido, a partir de ahora de la mano de Alberto Cifuentes. "Creo que el equipo va a competir porque es la seña de identidad de este filial. Ha competido contra equipos grandes y poco a poco ha ido madurando", agregando que ese crecimiento iba a ir a más "con Álex Martín, ya que con este jugador se gana mucho en la parte de atrás y, además, crea competencia".

La voz de Pavón se entrecorta cuando recuerda cómo ha sido en la mañana de este lunes su despedida delante de los jugadores. "Muy emotivo. Quería transmitir unas palabras y apenas he podido. He visto jugadores y miembros del cuerpo técnico llorando. Les he pedido a todos que peleen a muerte. Tengo grabados los entrenamientos del Cádiz B y los pondré de ejemplo donde vaya. No es normal lo que hace este equipo".

Cierra la puerta antes de tiempo y abre su corazón para enumerar lo vivido en el Cádiz CF. "Me llevo mucho. Soy agradecido y el único lunar es haber salido despedido de forma inesperada. Por lo demás, todo son elogios. Esto forma parte del fútbol y hay que tirar hacia adelante".