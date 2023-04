Espanyol - Cádiz CF: la lesión de Fali tiene mala pinta y podría decir adiós a la temporada

El Cádiz CF volvió de la comunidad autónoma de Cataluña con el valioso punto que arañó en el terreno del Espanyol. El objetivo era la victoria, pero un empate (0-0) en el campo de un rival directo de la zona trasera de la clasificación no es un mal resultado. Le sirve para conservar la distancia de cuatro puntos justo antes de encarar dos citas consecutivas en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Osasuna y el Valencia.

Si la buena noticia es que el conjunto amarillo regresó de Barcelona con mucha vida, la mala es la inoportuna lesión de Fali. El central duró poco en el partido. Menos de 20 minutos. Como es habitual en los últimos tiempos, formó parte del once inicial, aunque en esta ocasión tuvo que marcharse de forma prematura. Se había asentado como titular y ahora se ve obligado a parar.

El valenciano fue a la disputa del balón y justo cuando traspasó los límites del terreno de juego, notó un dolor intenso en la parte posterior de su muslo derecho tras un salto y quedó tendido en el suelo. Notó al instante que estaba lesionado. Tras recibir atención médica en la zona en la que había caído, se confirmó que no podía continuar en el encuentro con el clásico gesto de las manos para pedir el cambio que hicieron los servicios médicos.

Fali tuvo que ser ayudado a llegar al banquillo de su equipo y desde allí siguió el partido con atención junto a José Mari. Ahora queda por saber qué tipo de daño sufre.

Si por algo se caracteriza 'Titán' es por su capacidad para superar lesiones mucho antes de lo estimado. Pero en esta ocasión la situación parece más complicada. El bravo futbolista está pendiente de las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su dolencia.

Las sensaciones no son del todo buenas. Apunta a una rotura muscular en el muslo derecho. Teniendo en cuenta que sólo restan ocho partidos y poco más de 40 días para el final del campeonato (acaba el primer fin de semana de junio), a priori no lo tiene fácil para poder participar. No es descartable que haya dicho adiós a la temporada.

Lo que sí es seguro, salvo que las pruebas digan lo contrario, es que se pierde los encuentros ante el Osasuna y el Valencia.

Todo depende del grado de la rotura. Si es leve (grado 1), podría volver a jugar antes de que termine el curso porque en ese caso el periodo de baja sería de un par de semanas como máximo. Si la rotura es moderada (grado 2), la ausencia sería de un mínimo de tres semanas. Si es más grave (grado 3), la baja se iría por encima del mes.