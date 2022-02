Copa: posible alineación del Cádiz CF ante el Valencia

El reto de alcanzar por segunda vez en su historia las semifinales de la Copa del Rey. Es uno de los principales estímulos que tiene este miércoles el Cádiz CF en su visita al Valencia. Los amarillos han sido capaces de meter la cabeza en cuartos de final, aunque es una realidad que las opciones de seguir creciendo en este torneo se reducen cada vez más por la dificultad de los adversarios. Pero en el fútbol ya se sabe que dos más dos no siempre suman cuatro.

La cita de Valencia es una prueba para que esa mejoría que se le va viendo al Cádiz CF de la mano de Sergio González no sufra un frenazo. El equipo amarillo puede perder porque su rival es el favorito, pero las formas marcarán si se mantienen esos datos que invitan a la esperanza en el objetivo de la Liga.

Las bajas condicionan la decisión del preparador en cuanto al once, pero también lo hace el hecho de que el sábado aguarda un Mallorca que es el enemigo número 1 para que los cadistas sigan escalando en puestos e ilusión. Resulta inevitable que en la noche de este miércoles ese dato pese a la hora de elegir a once jugadores.

Sergio González ha citado a los laterales titulares del filial, Raúl Parra y Genar Fornés, y tienen alguna opción de estar de inicio. También la tiene Luis Hernández en el centro de la zaga, por lo que sería su estreno.

Por delante, Jonsson y Alcaraz ganan enteros para el doble pivote, mientras que en los extremos Perea e Idrissi podrían gozar de minutos. Dando casi por seguro que Andone estará en ataque, queda fijar su 'pareja de baile' en ese puesto. El duelo permitirá el estreno de algunas de las últimas adquisiciones para la segunda mitad de campaña.

Al margen del once, Sergio espera que el Cádiz compita como cabe esperar para estar a la altura de unos cuartos de final de Copa del Rey. Desde la temporada 1989-90 no está el conjunto gaditano en unas semifinales del torneo del ko. Repetir aquella gesta sería muy bonito para que las mejores páginas del equipo en la Copa tengan otro episodio memorable, pues no es habitual que un modesto llegue tan lejos en esta competición.

Mestalla tendrá todo el aliño de la intensidad que requiere un choque de este cruce, tan cerca ya de una final. El Cádiz CF es uno de los 'invitados' a un ceremonial reservado para los que son los ocho mejores del torneo.

Esa condición de favorito del Valencia, no obstante, no está respaldada por los últimos resultados en la Liga, porque el conjunto de José Bordalás llega a esta cita tras haber sumado un punto de los últimos doce posibles lo que ha rebajado sus expectativas europeas notablemente.

Además, este encuentro llega tras el cierre de un mercado invernal de fichajes que ha tensado las costuras de la relación del técnico con el club. El técnico alicantino ha lamentado amargamente que no haya llegado un mediocentro defensivo como había solicitado y que se haya dejado salir a un titular indiscutible para él como Daniel Wass.

A cambio, han llegado a la plantilla el central suizo Eray Cömert, el centrocampista Ilaix Moriba y el extremo Bryan Gil, cuyo fichaje parece ser el que más le gusta. Los tres están en disposición de debutar y el defensa de hecho es una opción para el once titular ante las bajas por lesión de Gabriel Paulista y Omar Alderete. No obstante parece más probable que retrase a Hugo Guillamón.

Ese movimiento y la marcha de Wass obligará a Bordalás a diseñar un nuevo esqueleto para su centro del campo en el que pueden tener cabida jugadores que no han sido indiscutibles hasta ahora. También habrá que ver si recupera a Maxi Gómez como titular, si mantiene la apuesta copera por Marcos André o si vuelve a colocar de falso nueve a Gonçalo Guedes.

Tampoco estará por lesión el portero Jasper Cillessen pero Bordalás le había dado la Copa a Jaume Doménech por lo que se entiende que el de Almenara seguirá bajo los palos.

Alineaciones probables

Valencia: Jaume, Foulquier, Diakhaby, Guillamón, Gayà; Hélder Costa, Soler, Racic, Hugo Duro; Guedes y Marcos André.

Cádiz: David Gil, Raúl Parra, Haroyan, Luis Hernández, Pacha Espino, Jonsson, Alcaraz, Salvi, Perea o Idrissi, Rubén Sobrino y Andone.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Mestalla (21:00 / Cuatro).