Bordalás: "El Valencia es favorito por historia, pero eso sirve de muy poco"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, admitió que en el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey de este miércoles ante el Cádiz CF su equipo es favorito "por historia" para pasar a las semifinales, pero señaló que ese factor "en el fútbol sirve de muy poco".

El técnico sí que admitió que el hecho de jugar en Mestalla un cruce a partido único les da "un plus extraordinario". "Tenia una muy buena opinión de la afición antes de venir pero, ahora que la conozco, para mí es la mejor afición que he tenido. Siempre está apoyando al equipo. A partir de ahí, once contra once", recordó.

El entrenador alicantino dijo que los tres fichajes del club en este mercado de invierno, el central Eray Cömert, el centrocampista Ilaix Moriba y el extremo Bryan Gil están preparados para jugar, aunque éste último sólo ha hecho una sesión de trabajo con el equipo. "Pero le veo con muchas ganas y viene de entrenarse con el Tottenham", apuntó.

"Espero un partido tremendamente complicado, en su mente está, como en la nuestra, que pueden hacer historia. Van a afrontarlo con el máximo interés. Venimos ambos de descansar, ellos recuperan jugadores importantes y han hecho incorporaciones como la de Lucas Pérez", resaltó.

Además, recordó que el Cádiz CF está invicto desde la llegada a su banquillo de Sergio González. "Desde el cambio de entrenador ha mejorado en cuanto a resultados y prestaciones. Sergio es un magnífico entrenador, lo conozco bien, y lo está demostrando", afirmó.

El técnico aseguró que no se prioriza una competición sobre otra, recordó que en la Liga aún no han demostrado poder pelear por Europa y dio a entender que aún no está conseguida la salvación. "Le doy prioridad a ambas. En la Liga no hay tantas diferencias y en fútbol se reducen muy rápido. Todo está muy comprimido y va a ser una lucha titánica por conseguir objetivos, le doy mucha importancia a la Copa y muchísima a la Liga", aseguró.

"En la Liga hay que intentar recuperar los puntos que hemos perdido y tratar de estar lo mas arriba posible pero no podemos hablar a largo plazo porque no sabemos el rendimiento que va a dar el equipo en la segunda vuelta", admitió.

Preguntado por si teme tener que luchar por salvarse dijo que él siempre es "optimista" y que no piensa en eso. "Pero soy realista no podemos pensar en Europa cuando el equipo no ha sido capaz de ganar a ningún equipo de la parte alta hasta ahora", destacó.