El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, dio a conocer el viernes 15 de enero la convocatoria para afrontar el encuentro contra el Girona correspondiente a dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputa el sábado 16 en en el estadio Montilivi.

El Cádiz CF viaja a la comunidad autónoma de Cataluña con una veintena de futbolistas. Como era previsible, algunos de los pesos pesados del equipo amarillo se quedan en tierra y no forman parte de la lista. El míster opta por dar descanso a varios jugadores con la mente puesta en choque de Liga contra el Levante que el próximo martes 19 de enero cerrará la primera vuelta en el estadio Carranza.

No forman parte de la expedición cadista Jeremías Conan Ledesma, Juan Cala, Pacha Espino, Jens Jonsson y Choco Lozano. El delantero hondureño no se enfrentará a su ex equipo.

Los cinco jugadores que descansan fueron titulares en el reciente partido contra el Deportivo Alavés y todo apunta a que volverán a tener un sitio en el once inicial en el duelo frente a la escuadra levantina del campeonato doméstico. El cuerpo técnico pretende que la Copa del Rey cause el menor desgaste posible a la plantilla porque la prioridad absoluta es la pelea por el objetivo de la permanencia en Primera División.

No entran en la lista, en su caso por cuestiones físicas, los lesionados José Mari, Augusto Fernández y Marcos Mauro. Salvi lleva pocos entrenamientos después de superar el coronavirus y le falta ritmo para competir. Nano Mesa se queda fuera una vez más por decisión técnica. El atacante no entra en los planes del míster y lo normal es que cambie de equipo en el mercado de invierno.

Era de esperar también que Cervera contase con algunos canteranos para encarar la cita copera, como así es. Repiten los cuatro futbolistas que se desplazaron a Pontevedra en la anterior eliminatoria: Juan Flere, Marc Baró, Saturday y Momo Mbaye. Los tres defensas fueron titulares en el duelo dirimido en Pasarón el pasado 7 de enero.

Los jugadores citados por Cervera son los porteros David Gil y Juan Flere; los defensas Iza Carcelén, Carlos Akapo, Pedro Alcalá, Fali, Marc Baró, Saturday y Momo Mbaye; los centrocampistas, Jon Ander Garrido, Yann Bodiger y Álex Fernández; los extremos Iván Alejo, Jorge Pombo, Alberto Perea y Jairo Izquierdo; y los delanteros Álvaro Negredo, Bobby Adekanye, Álvaro Gíménez y Filip Malbasic.