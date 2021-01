El rendimiento de los jugadores cedidos por el Cádiz CF

Hay ocho jugadores que el Cádiz CF cedió a otros equipos al comienzo de una temporada 2020/21 que recorren con distinta suerte. Algunos sí están teniendo protagonismo y, en el lado opuesto, otros no han terminado de cuajar en su destino.

Dani Sotres

El Cádiz CF fichó al portero el pasado verano y hasta el último momento compitió con David Gil por un hueco en la plantilla. El arquero fue cedido al Rayo Majadahonda (Segunda División B), donde ejerce el papel de titular y además con buena nota. Ha recibido sólo cuatro tantos en ocho jornadas y su equipo ocupa la segunda posición empatado con el líder.

Matos

El lateral izquierdo comenzó la campaña como titular en el Málaga, conjunto en el que acumula más de 1.000 minutos en los 15 partidos (14 de Liga -12 en el once inicial- y uno de la Copa del Rey). Una lesión muscular ha frenado su participación en las últimas semanas.

Rhyner

El defensa central fue uno de los últimos en salir del Cádiz CF en el pasado mercado. Se marchó cedido por una campaña al Cartagena, recién ascendido a Segunda División A, pero ha jugado muy poco hasta el punto de que el efesé ha prescindido de sus servicios en el ecuador de la temporada. Se va con sólo seis encuentros disputados para un total de 450 minutos. De regreso a la entidad cadista, el club con sede en el estadio Carranza le busca un nuevo destino, que podría estar en Holanda.

Gaspar Panadero

Firmó por el Cádiz CF en verano de 2020 pero no encontró sitio en Primera División y se marchó cedido a la Ponferradina (Segunda División A). En el conjunto leonés ha participado en 14 envites pero sólo ha sumado 540 minutos. Ha sido titular en siete ocasiones, aunque no llegado diputar un partido de principio a fin. No ha visto puerta.

Caye Quintana

El delantero fue cedido al Málaga y en el conjunto costasoleño suele disfrutar de la titularidad. Hasta la fecha ha jugado 15 encuentros de Liga (13 en el once inicial), con más de 1.000 minutos sobre el césped y un gol en la visita al Real Zaragoza.

David Mayoral

Tras fichar por el equipo amarillo el pasado verano, el extremo salió cedido por una temporada al Hermannstadt de la Primera División de Rumanía. Allí acumula más de 800 minutos en los once partidos que ha disputado en 16 jornadas, la mayoría como titular. Lleva tres goles y su equipo ocupa la antepenúltima plaza.

Javi Navarro

Un caso complicado. El extremo fue cedido al Albacete, en el que apenas ha alcanzado los 100 minutos en tres partidos. Fue operado de una hernia inguinal a finales del pasado mes de diciembre e informaciones desde la ciudad manchega apuntaban a una posible salida del queso mecánico en el mes de enero por el posible interés del club albaceteño se prescindir de sus servicios.

Seth Vega

El delantero del Cádiz B, que llegó a debutar en el primer equipo en la temporada 2018/19 (en el campo del Alcorcón), milita en calidad de cedido en el Recreativo de Huelva. En el conjunto onubense desempeña un rol importante, titular en los ocho encuentros que ha jugado su equipo y tres goles en su cuenta.