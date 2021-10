Cervera, entre el crédito y un momento delicado

El Cádiz CF sufre una sequía en la producción de puntos que no sólo le impide avanzar sino que además le hace retroceder en las últimas fechas. La escasez afecta también a los goles. Sólo uno en los últimos cinco partidos. Y para colmo no termina de cerrar el grifo atrás y es de los equipos que recibe más tantos. Tiene frentes abiertos en las dos áreas, como quedó de manifiesto en la reciente derrota ante el Alavés.

Entre una cosa y otra, el conjunto amarillo roza la zona de descenso, a la que puede caer en cualquier momento si no es capaz de enderezar el rumbo con prontitud.

Cuando no llegan los resultados, como es el caso, el fútbol ofrece la cara más cruel cuando las miradas se dirigen al entrenador, que suele pagar los platos rotos más allá que la justicia.

El Cádiz CF no consigue dar con la tecla en los dos primeros meses de competición y Álvaro Cervera se ve envuelto en un momento complicado. Un solo encuentro ganado en diez jornadas y siete puntos de 30. Esas son las cifras que reflejan la cruda realidad.

El recorrido del equipo no es bueno en el primer cuarto de la temporada 2021/22, pero en el club mantienen la confianza en el entrenador a día de hoy. Como todo en la vida, hay un límite pero en la entidad cadista no se plantean otro escenario que no pase por la continuidad de Cervera.

El técnico vive una situación parecida a la de la campaña 2018/19, cuando, en Segunda División, sufrió un momento harto complicado justo después de la derrota (2-1) en el campo del Extremadura en la novena jornada con el Cádiz CF ubicado en zona de descenso.

El conjunto gaditano llevaba también siete puntos como ahora en la parte baja de la tabla. El presidente, Manuel Vizcaíno, mantuvo a Cervera en su puesto y lo demás es de sobra conocido. El equipo remontó el vuelo de la mano del entrenador.

Cervera ha adquirido crédito que se ha ganado con trabajo y resultados desde que aterrizó en abril de 2016. Dos ascensos, de Segunda B a Primera, siempre en la parte de arriba en la categoría de plata y el mejor puesto de la historia del club en la élite con el 12º puesto.

El preparador cadista es el primero que sabe que un entrenador vive de los resultados. Y ahora mismo es lo que le falta al Cádiz CF. En Primera División todo es mucho más complicado y más para un modesto como el equipo amarillo, que asume que su batalla diaria es la de la permanencia.

Cervera aludió a que cosas que "me preocupan" en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Deportivo Alavés. No quiso ir más allá y no es fácil interpretar sus palabras. Lo que sí dijo el viernes es que la situación complicada es para el Cádiz CF, no para él, en su enésima demostración de compromiso con el equipo amarillo, al que pone por encima de todo.

Lo único cierto a estas alturas del curso es que el Cádiz CF no termina de carburar, no gana y coquetea con la zona de descenso que nunca ha pisado desde que regresó a Primera.

La confianza en el entrenador se mantiene intacta desde las altas esferas del club. Eso es lo que suele suceder en el mundo del fútbol. Esperan que Cervera pueda enderezar la nave. Es su misión más compleja desde que llegó. El primer paso, sacar algo positivo en Villarreal y tomar un poco de aire. Difícil, pero no imposible.

Las próximas jornadas se presentan relevantes para que la escuadra amarilla pueda demostrar si está en condiciones de dar un paso al frente y para eso es necesario la versión más solvente de los jugadores tanto en el plano colectivo como en el individual.