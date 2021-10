Álvaro Cervera: "Me preocupan otras cosas, no el equipo"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, habló con los medios de comunicación con cara de circunstancias, como no podía ser de otra manera después de perder ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

Valoración del partido. "Esto es fútbol y al final gana el que mete más goles. Siempre hemos defendido eso. No hemos hecho un mal partido, igual que en casa del Espanyol, esta vez incluso mejor, hemos tirado más de 20 veces a puerta, hemos sacado 14 córners, no sé cuántos centros... Nuestros registros son para no perder, pero hemos perdido por cosas que antes no pasaban y ahora pasan. No sé si es porque estamos en Primera y nos obligan a que pasen o porque cometemos errores que no debemos cometer. El partido en general no es malo pero el resultado es muy, muy malo".

La jugada del penalti. "En directo me coge muy en la esquina y no lo he vuelto a ver repetido, no puedo decir si es o no. Lo que sí es que yo creo que un saque de banda, algo hacemos mal cuando es Tomás el que va con Joselu y no otro jugador, un central o uno por delante y otro por detrás. Esos errores en Primera se pagan".

La importancia de los detalles. "La acción del penalti marcó el partido, pero podía haber pasado cualquier cosa con el 0-0, igual ellos no se echan atrás y no llegamos tanto. Pero con las dificultades que tenemos, nos marcan a los cinco minutos y es una losa que convierte todo en casi imposible. Ahora mismo para nosotros cualquier golpecito es una bofetada muy fuerte".

Carencias en ataque. "Tengo clarísimo que al equipo le falta algo más, porque no es que llegue siempre como esta vez, pero cuando sí lo hace ves que rematamos, centramos, pero no son centros peligrosos, los remates no son limpios... Nos falta algo más. Nos faltan cosas para en un partido como éste hacer daño. No todos los partidos van a ser así, pero sí es verdad llegamos sin peligro, y eso es porque algo nos falta".

Problemas sin concretar. "Nos falta un poco de todo. Algunas cosas porque somos el Cádiz y no podemos tener todo lo que queremos, y otras porque nos falta suerte y otras cosas. Un poco de todo".

Muy preocupado. "Me preocupa todo, absolutamente todo, lo psicológico, lo deportivo. No me gusta estar en esta situación. No nos manejamos bien en esta situación. En lo personal, estoy mal, fastidiado, bastante fastidiado".

La reacción que no llega. "Ahora mismo estoy enfadado porque hemos perdido, por las dos jugadas de los goles porque creo que son evitables, pero me preocupan otras cosas que no son el equipo; el equipo está bien, no es un equipo derrotado, que ha bajado los brazos, pero me preocupan otras cosas que prefiero no comentar".

La aportación de los fichajes. "No voy a hacer distinciones entre los nuevos y los viejos. Tenemos el equipo que hemos hecho y hay que hacerlo funcionar. Nos ha faltado eficacia arriba. Las cosas que hay que hacer antes de rematar las hemos hecho, hemos hecho cosas mejor que otros días para llegar, pero no somos un equipo eficazmente top".

Refuerzos ya o en invierno. "No hemos hablado de eso, si me dijeran algo lo hablaríamos, pero no lo hemos hecho".