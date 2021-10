El peor Cádiz B en mucho tiempo pierde 2-0 en Ceuta

Derrota del Cádiz B en Ceuta (2-0), donde ha dejado una imagen desastrosa que confirma el pésimo arranque de Liga de los amarillos de manos de Alberto Cifuentes. Son ya demasiadas jornadas en las que el equipo no juega a nada y las sensaciones son preocupantes hasta el punto de que no parece que haya síntomas que inviten a una mejoría. La llegada de un profesional, de contrato, como Osmajic no resuelve nada y el montenegrino va a tarjeta amarilla por partido.

Hay que hablar de una primera parte para olvidar por parte del filial del Cádiz CF. Con una de las peores imágenes de lo que va de temporada, los amarillos fueron un muñeco en manos de Ceuta que maltrató, deportivamente hablando, a su adversario, incapaz de reaccionar y que encajó dos goles antes del descanso como pudieron ser tres o cuatro por la desconexión de todo el conjunto gaditano.

La primera acción destacada del choque acabó en gol. Aisar recibió en el área y sin que nadie fuera capaz de presionarle y taparle espacios e ideas, éste buscó a Alberto Reina que lo tuvo fácil para superar de tiro raso a Juan Flere. Además del problema de encajar un tanto tempranero, el Cádiz B había quedado con las vergüenzas al descubierto.

La escuadra ceutí estaba muy cómoda con la ventaja y, mandando sobre el césped del Alfonso Murube, era cuestión de esperar para que se pudiera ampliar la cuenta. Antes de eso, Alcalde y un muy activo Reina buscaron las cosquillas a Flere con lanzamientos de media distancia. La réplica visitante fue casi insignificante; una internada de Kike Carrasco cuyo centro-chut despejó de puños Leandro, así como un lanzamiento potente de Jinjolava que se escapó muy desviado.

La primera parte alcanzaba su tramo final con un sólo equipo en el campo, el Ceuta, que por momentos parecía que afrontaba el partidillo de entresemana por la escasísima oposición de un Cádiz B ahogado en sus problemas de siempre e incluso con una actitud impropia de un equipo joven. Y esa tendencia dio paso al 2-0. Alcalde se encargó de un lanzamiento directo de falta y quitó las telarañas de la esuadra derecha de la portería cadista. Un golazo que hacía justicia a lo acontecido.

La desesperación de Alberto Cifuentes rozaba límites insospechados hasta el punto de que en el minuto 43 efectuó un doble cambio, retirando a Genar y Berenger para que entraran Rodallega y Mady Diarra, en busca de una reacción de los suyos y como advertencia a todos. Evidentemente Genar y Berenger no eran los únicos responsables de lo que pasaba pero fueron los que pagaron los platos rotos.

El arranque de la segunda mitad puso de relieve otra cara en el filial sin llegar a ser una exquisitez. Al menos trataba de plantar cara y de presionar las acciones del adversario. Pese a esto, Cifuentes retiró a Raúl Parra para que entrara Yeray en busca de frescura en lo físico para tratar de equilibrar la balanza en esta parcela. Pero todo fue un espejismo porque de nuevo, como en la primera parte, el peligro se dio cita en el área cadista. Mikel tuvo de cabeza el tercero tras un centro de Benji, y también lo rozó Aisar en una doble ocasión; la primera remató forzado fuera y la segunda, tras un error gravísimo de la zaga cadista, la salvó Flere.

El duelo del Murube se iba apagando en el reloj con el Ceuta muy encendido y el Cádiz B fundido de ideas y sin capacidad para nada, dejando una imagen penosa al otro lado del Estrecho. Siempre estuvo más cerca el 3-0 que el 2-1, si bien el choque acabó con el 2-0 con el que ya se había llegado al descanso.

El filial del Cádiz CF se mantiene en la parte baja de la clasificación y el próximo sábado (16:30 horas) recibirá en el campo Ramón Blanco (instalaciones de El Rosal) al Vélez, que este domingo ha goleado al Xerez DFC.