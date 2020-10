Cervera: "El Villarreal no es el mejor equipo para solucionar los problemas que tenemos en casa"

Álvaro Cervera ha atendido hoy a los medios de comunicación, de manera telemática, como previa del encuentro del domingo que el Cádiz CF jugará contra el Villarreal (16:00 horas). El técnico cadista ha repasado la actualidad del equipo desde el triunfo sobre el Real Madrid a la preparación del duelo contra los castellonenses.

En primer lugar Cervera ha declarado que "la semana ha sido bonita". "Venimos de ganar un partido que tanto como entrenador como jugador no se hace todos los años. Dicho esto, nuestro objetivo no es ganar al Madrid en su casa sino salvar la categoría. Ya hemos estado analizando ante el Villarreal, los datos nuestros en casa no son buenos y debemos solucionarlos de alguna manera. Porque no podemos salvar la categoría solo con los partidos de fuera de casa, que tienen que ser una ayuda. Por eso tenemos que remediarlo". Y ha agregado que "quizás el Villarreal no sea el mejor equipo para ello porque es muy buen equipo, que juega bien, lo hace bien fuera de casa". "Pero tenemos que intentarlo e intentar sacar los puntos suficientes en nuestro estadio que nos ayude a salvar la categoría".

El preparador del cuadro amarillo ha insistido en la circunstancia que les está llevando a ser débiles en el Carranza. "Nos hemos puesto muy en serio. Después del parón del año pasado, los números que tenemos en casa comparado con los de fuera es algo que no puede pasar. No es el azar ni la casualidad. Es algo que está pasando y es algo del juego. Nosotros lo estamos mirando muy concienzudamente". La manera de jugar podría ser una causa. "Queremos atacar tanto en casa que nos cuestan muchas veces los partidos. Y defendemos tanto en casa que a veces los sacamos adelante. Parece una contradicción, pero es la realidad".

El asunto ha dado para tanto que ha razonado en los siguientes términos: "Fuera de casa hacemos un bloque a unos metros de nuestra portería. En casa hacemos el mismo bloque, pero unos metros más lejos de nuestra portería. Eso quiere decir que en casa el equipo contrario tiene más espacios para trabajar y buscar la espalda y para crearte peligro. Intentamos defender igual de bien, pero no es lógico que Osasuna nos meta un gol en un mano a mano desde 20 metros frente al portero, que el Sevilla te meta dos de 20 metros contra el portero, y fuera de casa no te pase nunca. No hablemos ni de defender o de atacar. Es porque el equipo se instala en el campo más adelante. En casa cuando fallas y tienes tanto espacio por detrás, estás muerto porque te cogen y te la meten. Fuera de casa cuando fallamos no te lo hacen porque no hay tanto espacio. Eso nos ha pasado otros años, pero no te perjudicaba tanto, pero en Primera vemos que sí. El tema, más o menos, va por ahí", ha explicado.

Sus impresiones sobre el adversario del domingo le ha llevado a decir que "estuve viendo ayer el partido y creo que hay seis o siete jugadores que no estuvieron y que pueden estar aquí". "Es lo normal. Cuatro o cinco cambios pueden ser normales. Va a ser un equipo complicado. El Villarreal suena como equipo grande al que se le debe ganar. Creo que no es así. Es de los grandes y de los más peligrosos. El Villarreal juega muy bien y quizás esa imagen que tengan de que es de los que se les pueda ganar es lo que aprovechan para ganarte. Es uno de los partidos más difíciles que vamos a tener en casa, por lo que hay que estar muy preparados", ha advertido.

Cervera ha señalado que siente admiración por Unai Emery. "Es de los entrenadores en los que me fijo. Los entrenadores intentamos alimentarnos de lo que creemos que nos puede servir para crecer en el mundo del fútbol. A Emery lo pude seguir cuando entrenaba al Valencia. Es cierto que ha tenido una carrera meteórica entrenando a equipos que se nos escapan, y en algunos es verdad que ha tenido que hacer algo más de lo que normalmente yo he visto en sus equipos. Es muy metódico y muy trabajador. Analiza al dedillo cada partido y no hace ningún partido igual. Analiza siempre al rival, como siempre hago. Siempre ha sido uno de los entrenadores de los que aprecio y he visto a Emery ganar partidos por cosas que ha hecho como entrenador y por cómo lo ha preparado", ha manifestado el entrenador del Cádiz CF.