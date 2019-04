El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, dijo tras el entrenamiento del viernes que “venimos de ganar dos partidos seguidos, te vuelves a meter ahí, en una buena posición, la gente está ilusionada dentro y fuera”.

EL RAYO MAJADAHONDA: “Tenemos un partido ante un recién ascendido, un partido que me da mucho miedo porque el rival juega de una forma difícil de contrarrestar, no sabes qué te va a hacer en defensa y en ataque. Tenemos que esta muy despiertos”.

“Tenemos que trabajar durante la semana pensando en cómo van a salir ellos. Sabemos que van a manejar el balón, llegan con mucha gente arriba, arriesgan más que aguantan. Nos pueden hacer mucho daño. Puede parecer un rival menor peor no lo es, ha ganado partidos en campos complicados”.

El Cádiz ganó al cuadro madrileño en la primera vuelta. “En casa nos estaba costando, es un rival muy descarado, ahora estamos en el papel que vamos cuartos y ellos más atrás, este encuentro lo tenemos marcado en el calendario porque es muy complicado, es importante para nosotros.

BAJAS: Cervera confirmó las bajas de Marcos Mauro, Salvi, Carmona, Pantic y Sergio González, y algún jugador tocado, Manu Vallejo, “que pensamos que pueden llegar”.

ONCE INICIAL: "Se podría repetir. Me gustar ver la forma del rival y lo que le pude hacer más daño. No creo que se repita el once".

LA SITUACIÓN: “Si queremos luchar por algo al final hay que seguir sumando en cada jornada, los que está arriba vienen fuertes y los de detrás van a apretar. Se va a ir largo de puntos para entrar, quizás con 67. Con 69 puntos deberíamos llegar, pero que hay que luchar cada semana”.

MACHÍS: “Esto es un deporte de grupo, dependemos del grupo. Entre los jugadores que han venido Machís es una figura dentro de Segunda División. No se esconde del trabajo. Hay casos excepcionales que hay jugadores que ganan partidos ellos solos, tenemos la suerte de tener un jugador definitivo que está integrado en el grupo”.

EL PAPEL DE JAIRO: “Sabe cuál es su rol, muchos saben cuál es. Él sabía qué le tocaba cuando vino Machís y sabe que está de guardaespaldas de Machís. Jairo piensa que es mejor futbolista así por echar una mano.

EL GRUPO: “Juan Carlos Cordero y yo conocemos nuestra forma de trabajar y sabemos que es la fuerza del grupo. Los equipos que suben son los buenos grupos. Tener muchos jugadores de estos que deciden solos puede llegar a diluir el grupo pero no es nuestro caso”.

FAVORITOS QUE SE CAEN: “Lo que intentamos explicar es que nos da la razón el hecho de que esto de ir favorito es una losa más que una virtud (casos del Málaga y el Deportivo). No todos están preparados para llevar la vitola de favorito. Hay que tener calma, cuando se hace una quiniela al principio después no se cumple”.

TRES AÑOS ARRIBA: “Es una buena trayectoria estar tanto tiempo en la parte de arriba. Hay cierta estabilidad pese a que hubo algún momento malo”.

DESTITUCIONES: “Se ha vuelto algo cotidiano. Cuando las cosas no van como uno quiere el fútbol es así. Son decisiones de los que pensaban una cosa y sale al revés. Se ha pasad de los dos a los tres entrenadores en una sola temporada en muchos equipos. Ningún equipo que cambia de entrenador mejora salvo algún caso puntual. Los cambios seguirán pasando. Mientras la gente piense que se mejora seguirá pasando”.

RENOVACIÓN: “Tengo un año más y en su día Juan Carlos dio un paso para renovarme. La gente que ahí ahora es diferente, tiene una forma de pensar que también entra dentro de lo normal. Estará esperando resultados. No es diferente a lo de otros clubes. Estoy contento aquí. Se han hecho cosas importantes. Me gustaría seguir. Estoy muy a gusto en lo personal y laboral. No se está siendo injusto conmigo. Es una forma de pensar de los que están”.

EL ASCENSO: “La gente tiene ilusión por subir. Lo que sí es verdad, y el otro día no dije en un tono muy correcto, que transformar la ilusión en exigencia no es buena para el club. Si conseguimos subir, a todos nos va a cambiar la vida para bien. No es necesario ni es justo esa exigencia. Tenemos la máxima ilusión pero llevarnos al límite no es bueno. En la calle veo ilusión”.