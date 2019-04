"La plantilla está capacitada para intentar el ascenso"

Sergio Sánchez ha hablado hoy del presente más positivo del Cádiz, inmerso en el tramo definitivo de la competición con las opciones intactas para pelear el ascenso. El zaguero presume de compañeros por la ilusión de todos por conquistar el fin más ambicioso. "Está claro que el primer objetivo obligado era la permanencia, pero sabíamos de la ambición del club, de los compañeros y de la afición de poder conseguir un objetivo mayor. Creo que la plantilla está capacitada para, al menos, intentar esa ilusión, ya que hemos conseguido el objetivo obligado en fecha anticipada y ahora se presenta un momento bonito”. No obstante, el jugador catalán advierte que las presiones son malas consejeras. "El equipo lo va a intentar. El objetivo real, una vez conseguida la permanencia, es intentar quedar lo más arriba posible para buscar el ascenso a Primera. No tenemos ninguna presión ni tenemos obligación, aunque es una ilusión bonita y con toda esa ilusión vamos a intentarlo”.

El defensor ha explicado los motivos que llevaron al equipo antes de enlazar estas últimas victorias. "Hemos pasado un tramo de Liga en el que, por nuestra forma de jugar, nos cuesta llevar el peso del partido. Así han llegado equipos necesitados y se encierran, y eso lo penalizamos. Ahora los de arriba nos enfrentamos y creo que el grupo es consciente de jugar a lo que somos muy buenos", agregando que "si no se consigue algo más no es un fracaso; el fracaso sería no intentarlo”.

En cuanto al adversario del domingo, el Rayo Majadahonda, ha apuntado que "es un rival muy difícil y aquí nadie va a descubrirlo". "Juega entre líneas muy bien y tiene mucha personalidad para hacer su juego. Aquí nos puso en problemas a pesar de que ganamos. Tenemos a un míster que sabe interpretar bien la Segunda y los rivales, y tiene claro el potencial que tiene el Cádiz. Cuando el Cádiz juega a lo que sabe es un gran equipo”, ha concluido Sergio Sánchez.