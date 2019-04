El primer equipo amarillo ha empezado a preparar el duelo en tierras madrileñas con tres ausencias, aunque una de ellas parece más inquietante. Marcos Mauro, Salvi Sánchez y David Carmona no han estado con el grupo, si bien preocupa bastante lo del central porque todo apuntaba a que estaba ok para el choque en el Cerro del Espino. Ahora habrá que esperar el paso de los días hasta saber si el argentino llega a tiempo para medirse al Rayo Majadahonda.

Álvaro Cervera ha puesto la directa pensando en la jornada venidera a la espera del estado de los jugadores con problemas físicos. Salvi y Carmona están ko y hoy no se les vio por el césped de la ciudad deportiva, mientras que no se contaba que sucediera eso con Marcos Mauro. Toca esperar la evolución del zaguero. Cabe recordar que su lesión se remonta al día del duelo contra el Córdoba, por lo que desde entonces no ha estado apto para el preparador del conjunto gaditano.

No acabó la sesión preparatoria Manu Vallejo, que lo hizo todo menos el partidillo del final. No hay que encender la alarma con el chiclanero porque todo apunta que fue por simple precaución.El que trabajó hoy con los profesionales fue Javi Navarro, extremo del Cádiz B que en las últimas semanas es habitual en el día a día del primer plantel.

El Cádiz está citado de nuevo mañana en El Rosal, donde seguirá la puesta a punto con la mente fijada en el choque del domingo contra el Rayo Majadahonda.