Cervera y las claves para que el Cádiz CF tenga opciones ante el Atlético

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 29 de enero la rueda de prensa telemática desde la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) a modo de previa del partido contra el Atlético de Madrid que se disputa el domingo en el estadio Carranza (21ª jornada de Liga).

El técnico dio una de las claves para que su equipo pueda tener opciones de puntuar frente al potente líder del campeonato: "Que no te marque pronto porque si lo hace y con la fiabilidad que tiene atrás nos obligará a hacer otras cosas".

En el duelo de la primera vuelta, los rojiblancos anotaron dos tantos en los 20 minutos iniciales (4-0 fue el marcador final) que resultaron determinantes en el desarrollo del encuentro. No hubo partidos con esos dos goles del principio.

Cervera esbozó lo que le gustaría ver de su equipo en un difícil compromiso frente a la mejor escuadra del torneo de la regularidad. "Me gustaría ver que competimos bien. El partido contra el Sevilla (derrota por 3-0 en el Sánchez-Pizjuán) dejó mala sensación, pero en la primera media hora estuvimos bien en nuestra manera defensiva".

El preparador cadista reconoció un problema que tiene el Cádiz CF: "No hacemos daño como hacíamos antes". De lo que se trata es de "defender bien y hacer más daño. Cuando nos ponemos defendemos bien, pero tenemos que hacer más daño, ya sea con menos toques o a balón parado. Acercarnos a la portería contraria", expuso el entrenador.

El inquilino del banquillo del Cádiz CF analizó al Atlético de Madrid, del que dijo que "lleva tiempo jugando con tres centrales. Ha cambiado pero es asimétrico, más tirado hacia el lado izquierdo. Mete tres jugadores en medio y dos delanteros. Es muy fuerte por dentro y por fuera tiene un jugador (en alusión a Carrasco), aunque Llorente acaba cayendo mucho al extremo. El Atlético lo hace muy bien y es igual e incluso más fiable que antes".

El conjunto colchonero "sabe por qué hace lo que hace y lo hace bien, intentaremos frenarlo", recalcó Cervera antes de añadir que "en banda tiene menos jugadores, pero el mismo peligro".

Los amarillos encaran un exigente comienzo de la segunda vuelta y Cervera no ocultó la realidad. "Me preocupa porque son equipos difíciles para sumar y te puedes meter en una zona peligrosa. Tenemos 24 puntos y hay que ganar cinco partidos, será difícil, hemos ganado paridos importantes, pero ahora es más difícil coger desprevenidos a los rivales porque los equipos están más formados, los equipos son mejores que antes y nosotros parecemos que somos menos fiables que antes".

Cervera fue preguntado por la importancia de los extremos. "Siempre me han gustado los extremos, hay que los siguen utilizando. El problema es cuando no te manejas bien por dentro. Si lo haces bien los extremos son válidos. No estaba costando que el núcleo del equipo estuviese fuerte".

"Los jugadores rápidos en banda son importantes siempre que los equipos sean fuertes, en Primera hay que ser más fuerte que en Segunda. En Primera los rivales fallan poco. El equipo tiene que estar más conjuntado para poder utilizar a los extremos", finalizó el entrenador del Cádiz CF.