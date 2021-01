Álex Fernández, duda para el partido contra el Atlético de Madrid

El Cádiz CF acelera en la preparación del partido contra el Atlético de Madrid que se disputa en el estadio Carranza el domingo 31 de enero, encuadrado dentro de la 21ª jornada de Liga. La intención de los gaditanos es plantar cara al poderoso líder y puntuar en uno de los compromisos más complicados de la temporada.

El conjunto amarillo afronta el encuentro con varias bajas. Carlos Akapo y José Mari están lesionados y Pacha Espino aún no se ha recuperado del todo tras haber dado positivo por coronavirus. Son tres ausencias conocidas, sin participación en los envites más recientes.

Augusto Fernández se ha entrenado con el grupo a lo largo de la semana pero Álvaro Cervera dijo el viernes 29 de enero, en la rueda de prensa previa al partido ante el cuadro colchonero, que el argentino aún no está para jugar. El medio se lesionó a mediados del pasado mes de diciembre y necesita ritmo para poder regresar a la competición.

El entrenador desveló además que Álex Fernández sufre algún problema físico que no detalló y que no será hasta la sesión del sábado (la última antes del duelo contra el cuadro rojiblanco) cuando se sepa si el 8 del equipo amarillo está o no disponible para la cita dominical. Una baja sensible en el caso de que el madrileño no llegue a tiempo.

Quien se supone que sí podrá formar parte de la convocatoria es Ivan Saponjic, de momento el único refuerzo invernal que podría debutar de manera oficial de amarillo y azul frente al equipo que lo ha cedido por lo que resta de campaña.

El ariete lleva una semana de trabajo con el Cádiz CF y Cervera, al ser preguntado, ser refirió al serbio como "un jugador grande, buen rematador, hace cosas de delantero bueno, lo tenemos que ver en campo grande aunque hace cosas que sorprende, es un delantero que sabe su oficio. Un poco parado, no de mucha chispa sino más bien de posición".

Todo apunta a que si Saponjic es dado de alta entrará en la convocatoria aunque a priori empezará de suplente a la espera de una oportunidad durante el transcurso del encuentro.

El técnico cadista reconoció además que tiene claro quién será el inquilino del lateral izquierdo el domingo, aunque no desveló su nombre. Marc Baró ocupó esa posición en el choque contra el Sevilla, y en el anterior partido contra el Levante fue Jairo quien se hizo cargo de ese lado de la defensa.