El Cádiz CF organiza un Campus de Navidad: fecha y precio

La Fundación Cádiz CF, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, pone en marcha el Campus de Navidad 2021 y recupera así una de las iniciativas deportivas más ilusionantes para los niños y niñas cadistas, de las edades comprendidas entre 6 y 16 años.

El campus navideño se desarrollará en las instalaciones deportivas de Elcano del lunes 27 al jueves 30 de diciembre en horario intensivo de 10:00 a 14:00 horas.

El precio será de 110 euros para los no abonados y de 100 euros para abonados. En el caso en el que quieran participar dos hermanos que no fueran abonados, el coste sería de 100 euros (descuento no acumulable para abonados).

El precio incluye dos camisetas y calzonas de nuestro sponsor oficial Macron, frutas, bebidas, seguro y la visita de jugadores del Cádiz CF. El pago se podrá hacer mediante transferencia bancaria o en metálico. El plazo de inscripción estará abierto hasta el primer día de inicio del Campus.

Los responsables de la organización del campus navideño aconsejan que los niños y niñas lleven material deportivo como botas adecuadas para césped artificial, medias, calcetines, espinilleras y guantes (para porteros), además de camiseta térmica, mallas deportivas y chubasquero por si las condiciones climatológicas del día lo requieran.

El Campus de Navidad fue en la sala de prensa del estadio con la presencia de José Mata, gerente de la Fundación CCF; Jesús Medina, técnico responsable de esta iniciativa navideña; y José Páez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz.

José Mata explicó que espera "la participación de todos los niños y niñas, no solo de Cádiz capital sino de las diferentes localidades de la provincia de Cádiz", en el firme compromiso del club por seguir acercando el cadismo a los municipios gaditanos. En la misma línea, Mata añadió que "nuestro espíritu seguirá siendo el disfrute y la práctica del deporte. Será todo un éxito".

El concejal José Páez agradeció la iniciativa del club con el reinicio de estas actividades y recalcó que "el Campus de Navidad es un evento importante que pone de manifiesto la vuelta de los espacios públicos deportivos. Aprovecharemos la vuelta de esta iniciativa para inaugurar la remodelación de todas las instalaciones de Elcano. Los niños y niñas podrán estrenar hasta tres campos de fútbol-7, para que el Cádiz CF y el fútbol base pueda disfrutar de las instalaciones".

Además, Páez anunció que habrá un número de plazas para niños y niñas con pocos recursos. "Desde Asuntos Sociales y el Instituto Municipal de Deporte hemos puesto a disposición un cupo para aquellos participantes con menos recursos. Un compromiso de la mano con la Fundación Cádiz CF".

Por último, Jesús Medina detalló las características del evento navideño. "Los niños y niñas se agruparán por categorías dependiendo de la edad y del número de participantes, por entrenadores de la cantera cadista. Habrá competiciones deportivas de fútbol-11 y fútbol-7, entre otras actividades. Será un campus muy divertido en el que esperamos que vengan niños y niñas para disfrutar de este evento".