El Cádiz CF crea una línea de autobús entre El Rosal y el Campo de Gibraltar

El vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, participó en la tarde del lunes 14 de noviembre en un evento celebrado en el Ateneo de Cádiz y en el que habló de la actualidad de la entidad cadista, además de someterse a las preguntas de los asistentes al acto.

En un primer momento, y acompañado por Manolo Lapi, quien presentó y condujo la conferencia del dirigente amarillo, Contreras agradeció la invitación y se mostró satisfecho de poder acudir para continuar con la política de comunicación abierta implantada por el club.

Tras abrir el acto, el vicepresidente recordó los motivos de su llegada a la entidad. "He venido al Cádiz CF por mi condición de gaditano, cadista y por el amor a estos colores, y fruto de la invitación de uno de los mejores presidentes que está teniendo el Cádiz CF, que en siete años ha cogido a un club en quiebra y lo ha llevado a Primera División. Me he sumado a su misión de hacer un Cádiz lo más grande posible y en crecimiento. Hay un proyecto que lidera el presidente y al que yo me he sumado. Aspiramos a un club más grande y sólido. Vuelvo de un periplo bastante grande viajando por el resto del mundo y regreso a mi casa y al equipo de mis amores".

En este sentido, profundizó en la consolidación en la élite que está buscando la entidad en su tercera temporada consecutiva en LaLiga Santander. "Estamos buscando que, cuando lleguen las pulmonías deportivas, que llegarán porque no hay ningún equipo que pueda asegurar el resultado deportivo, estar lo suficientemente consolidado a nivel deportivo y económico y que la pulmonía se convierta en resfriado".

Por otra parte, y cuestionado por la utilidad de los terrenos adquiridos por el Cádiz CF en Puerto Real para llevar a cabo Sportech, el vicepresidente amarillo explicó cuál es la meta principal de su compra. "Los planteamientos que hay para la antigua Delphi es una pata empresarial. El objetivo principal es el desarrollo de una actividad empresarial relacionada con el mundo del fútbol, del deporte y de la salud que permita generar unos ingresos diferente a los que genera por la vía deportiva y que le permita la consolidación dentro del mundo del fútbol. A día de hoy, casi todos los clubes tienen un 30% o 40% de ingresos que los generan en actividades extraordinarias al mundo del fútbol en sí. El Cádiz CF lleva años de retraso y tenemos que recorrer el camino a la mayor velocidad posible, dentro del convencimiento de que el proyecto es viable en terrenos que son propiedad del Cádiz CF. La Bahía de Cádiz, así como la ciudad de Cádiz, necesita todos los proyectos empresariales y todo lo que cree empleo".

Asimismo, Contreras habló sobre las particularidades a la hora de gestionar una entidad con una masa social del tamaño de la del Cádiz CF. "El fútbol es el componente emocional, es una empresa con sentimientos. La principal dificultad a la hora de la gestión y que hay que tener presente es el sentimiento. Esto no es un presupuesto, es gestionar también un sentimiento y unas señas de identidad, y esa es una parte importantísima del club. Ahora se lleva un fútbol muy controlado en términos de pasiones, de seguridad... Hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas que están dentro del fútbol y se le quitas eso quitas una parte importante, porque forma parte del fútbol. Sin esto, sería otra cosa. El fútbol es el primer deporte del mundo es, precisamente, porque desata la pasión".

En cuanto al trabajo desarrollado en la provincia de Cádiz, así como en la cantera del club, el vicepresidente del Cádiz CF ofreció datos del paulatino crecimiento de la entidad. "El trabajo que se ha hecho a nivel provincial es imponente, se ve en las cifras, ya no de abonados, sino en el seguimiento. Se nota enormemente. Eso va empujándose, también, con el trabajo de cantera, que monitoriza a todos los chavales de la provincia. Tenemos calculados que hay unos 9.500 niños de los que tendríamos que tener una capacidad de monitorización y eso está sirviendo de reflejo y de apoyo. Va a ser la primera vez que el Cádiz CF va a tener una línea de autobús propio del Campo de Gibraltar a la Ciudad Deportiva".