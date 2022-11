Abre el plazo de inscripción en el Campus Cádiz CF de Navidad 2022: fecha y precios

La Fundación Cádiz Club de Fútbol, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, pone en marcha el Campus de Navidad 2022 y repite así una de las iniciativas deportivas más ilusionantes para los niños y niñas cadistas, de las edades comprendidas entre 6 y 16 años.

El campus navideño se desarrollará en las instalaciones deportivas de Elcano (Cádiz) del Martes 27 al Viernes 30 de diciembre en horario intensivo de 10:00 a 14:00 horas. El precio será de 110 euros para los no abonados y de 100 euros para abonados, hermanos y clubes conveniados. En el caso en el que quieran participar dos hermanos que no fueran abonados, el coste sería de 100 euros (descuento no acumulable para abonados).

El precio incluye dos camisetas y calzonas del sponsor oficial Macron, frutas, bebidas, seguro y la visita de jugadores del Cádiz CF. El pago se podrá hacer mediante transferencia bancaria o en metálico en el club.

La inscripción se llevará a cabo a través de un formulario y el plazo estará abierto hasta el primer día de inicio del Campus. Los monitores son técnicos de la cantera Cadista. Se premiaran los mejores expedientes académicos por categorías. Los niños disfrutarán de un Campus 'Mágico'.

Inscripciones: https://campuscadizcf-test.azurewebsites.net/