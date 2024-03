El Cádiz CF hace un anuncio dos años después de comprar los terrenos de Delphi, en los que no puede construir

Justo cuando se cumplen dos años de la compra de los terrenos de Delphi por parte de la estructura creada por el Cádiz CF, el club informó el 26 de marzo, a través de sus canales oficiales, de una novedad.

Desde el club indicaron que el fondo de capital riesgo Gades SportS Technology Industry FCRE, gestionado por Mar Océana, que fue constituido en 2022 para dar soporte financiero al proyecto Sportech City, ha iniciado su proceso de liquidación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Desde el Cádiz CF señalaron algo más: "Una vez cumplido su objetivo de salvaguardar la inversión prevista en el Cádiz CF, la intermediación del citado fondo da paso a un nuevo modelo, dotado de mayor agilidad y eficiencia, que garantiza la financiación de un proyecto que ha ido creciendo a lo largo de estos dos años, con unos objetivos más ambiciosos".

Desde el club recordaron que "el Cádiz CF SAD presentó el 18 de octubre de 2023 su proyecto de desarrollo industrial Sportech City, que contempla la construcción de una ciudad tecnológica vinculada al deporte y la salud".

El proyecto que la entidad cadista quiere ejecutar en ese espacio ubicado en el término municipal de Puerto Real contempla contempla un centro de eventos, que podría convertirse en un estadio de fútbol con capacidad para 35.000 personas, y una zona dedicada a la tecnología deportiva. Una industria 'blanca' según el club que generaría empleo en la Bahía y cuenta con el respaldo de la LaLiga, cuyo presidente, Javier Tebas.

El proyecto tendría un coste de alrededor de 371 millones de euros y en él se pretende que participen desde universidades privadas hasta empresas hoteleras con ánimo de asentarse en Cádiz.

La realidad es que, dos años después de la adquisición de los terrenos en su día ocupados por la factoría de Delphi, no hay nada palpable en esos suelos que están vacíos. No pasar de un proyecto. El Cádiz CF se hizo con ellos sabiendo que estaban sujetos a expropiación y es dueño de unas parcelas en las que no puede actuar más allá de la limpieza y la retirada y venta de chatarra por la que se supone que habría podido obtener ingresos económicos nada desdeñables.

El Gobierno inició el expediente de expropiación tras la solicitud realizada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. El club acudió a la vía judicial para tratar de frenar el proceso. Han pasado dos años y el supuesto crecimiento del Cádiz CF a través de los terrenos de Delphi no termina de cuajar.