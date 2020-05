El Cádiz CF reclama al Rayo medio millón de euros por el traspaso de Álvaro García

El traspaso de Álvaro García del Cádiz CF al Rayo Vallecano sigue dando coletazos casi dos años después desde la formalización de la que entonces fue la operación más elevada en la historia del club del estadio Carranza antes de la venta de Manu Vallejo al Valencia unos meses más tarde.

En la recta final del mes de agosto de 2018, el Cádiz CF traspasó el 75 por ciento de los derechos del extremo izquierdo al conjunto vallecano por un montante de 5 millones de euros, de manera que se quedó con un 25 por ciento de la propiedad del futbolista.

El equipo madrileño pagó 4,5 millones en el momento de la ejecución de un contrato negociado directamente entre los dos presidentes: Manuel Vizcaíno por parte del Cádiz y Raúl Martín Presa por el Rayo.

Ese contrato de compraventa recogía una cláusula por la que el comprador abonaría el medio millón de euros restante antes de que finalizase el mes de junio de 2019, aunque en el caso de descender de Primera a Segunda A, como de hecho así sucedió, tendría la opción de, en lugar de pagar esa cantidad, ceder al vendedor un 7,5 por ciento más de los derechos del jugador, que en ese caso llegaría hasta el 32,5 por ciento.

Pasó la fecha de marras y la entidad cadista no tuvo noticias del Rayo. Una vez transcurrido el mercado de fichajes del pasado verano (el de la apertura de la temporada 2019/20), ya en septiembre, el Cádiz CF reclamó al club de Vallecas el medio millón pendiente.

La entidad cadista considera que el club madrileño no ejercitó la cláusula por la que le cedería el 7,5 por ciento en lugar de pagar el medio millón de euros y que no fue hasta enero de 2020 cuando el Rayo comunicó de manera oficial que cedía ese 7,5 por ciento para no pagar el medio millón, más de seis después de la fecha tope. En Vallecas entienden que obraron de manera correcta y el conflicto está servido ante la falta de acuerdo.

El club con sede en el Carranza reclama esa cantidad y ha acudido a La Liga para que sea el órgano rector del fútbol español el que determine cuál de los dos tiene la razón en este asunto.

Las dos partes han prestado declaración ante el árbitro designado por la Liga, que tomará una decisión en las próximas semanas que tendrá un efecto inmediato más allá de que el que no esté conforme decida acudir a la Justicia ordinaria.

El contrato del traspaso de Álvaro García al Rayo contiene una serie de variables que podría elevar la operación hasta los nueve millones, como el número de partidos, un posible fichaje por un equipo de la Premier League (la máxima categoría del fútbol inglés), número de goles marcados…

Por ejemplo, el Cádiz CF recibirá una cantidad dinero del Rayo en el caso de que el futbolista utrerano llegue a los diez goles con su actual conjunto. De momento acredita siete: los cinco que firmó la pasada campaña en Primera (cuateo en Liga y uno en Copa) y los dos que lleva este curso.