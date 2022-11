Cádiz CF: La pasión de José Mari por un compañero

El capitán del Cádiz CF está plenamente autorizado a hablar del momento que vive el conjunto gaditano. Lo hace desde la esperanza y el orgullo de un equipo que se deja la vida por un objetivo. No es fijo en las alineaciones de Sergio González, pero José Mari baila con su nuevo rol desde el orgullo de ayudar en todo lo que puede.

El roteño recordaba el bajón de las primeras semanas de competición. "El inicio fue malísimo, no encontrábamos la tecla y llegaron todas las dudas que podían llegar y más", afirmaba en el programa Gol a gol, añadiendo que "en Valladolid nos quitamos un peso de encima, pero no logramos después dar el paso ganando otro partido". "Qué mejor día que contra el Atlético, que era el grande que nos quedaba. Teníamos esa espinita, porque siempre nos ganaba con solvencia. Este equipo va a dar muchas alegrías”, comentaba.

Tomando como referencia el éxito del último curso, recalcaba que "el año pasado lo hicimos cuando nadie daba un duro por nosotros". "Lo vamos a dar todo para dejar al Cádiz donde creemos que se merece. La salvación del año pasado nos costó la salud. Para mí, salvarte en Primera es más complicado que ascender porque las diferencias económicas son tan grandes que cuesta mucho incluso ganar un punto".

El triunfo ante el Atlético y el papel de un compañero al que admira. "Después de lo que vivimos en Vallecas, que fue un día muy duro para nosotros, ganar como lo hicimos hace que estemos muy felices”, momento en el que piropea al autor del tercer tanto: "Sobrino mete el gol con el alma, que es con lo que juega. No he visto un futbolista que sea más generoso en el esfuerzo. Lo quiero siempre en mi equipo porque jugadores así marcan la diferencia".

El orgullo de ser jugador del Cádiz CF. "Es lo más bonito que te puede pasar. El Cádiz es mi equipo de pequeño y de todos los roteños y ser el capitán tiene un valor añadido, y más en Primera. Cada vez que me pongo la camiseta es una alegría.

Y avisa que la mejor versión de Brian Ocampo está por llegar. "Lo tiene todo, pero no lo ha terminado de sacar. Tiene un disparo que todavía no ha sacado, es creativo, tiene fuerza, regate…".

Para acabar, el centrocampista del Cádiz CF piensa en la nueva vida cuando toque colgar las botas. "Quiero poder seguir ligado a mi club en un futuro. Me queda un año más", nombrando a los entrenadores que le han dejado más huella. "Uno tiene que ser agradecido y Manolo Jiménez me dio la ocasión de debutar en Primera, luego Lucas Alcaraz me trajo al Levante desde Estados Unidos y Cervera me daba toda la confianza del mundo".