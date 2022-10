Sobrino: "No sé ni cómo lo he metido"

El gran protagonista del encuentro entre el Cádiz CF y el Atlético de Madrid (3-2) fue Rubén Sobrino, que con la anotación del tanto de la victoria salió por la puerta grande del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) cuando existía mucho pesimismo por la pérdida de la renta de dos tantos.

El jugador atendía a los micrófonos de DAZN par exponer las impresiones en caliente, aún con sus compañeros celebrando el triunfo con la grada. "No sé ni cómo lo he metido. Era un centro fácil para su central, no despeja y me la veo encima. La verdad es que tuve dudas de si era mano o no, aunque le dije al árbitro que no era. Tuve dudas a la espera de ver lo que decía el árbitro", explicaba.

Una victoria de enorme valor, la primera en casa esta campaña, después de lo sucedido la pasada jornada. "Creo que después de lo del Rayo Vallecano era súper importante para dar un paso adelante. Quitando ese encuentro contra el Rayo hemos hecho un buen mes y por eso pienso que el empate a dos habría sido injusto", sentenciaba el atacante del Cádiz CF.