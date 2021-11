Ben Harburg: "Cádiz es el mejor sitio del mundo"

Una de las razones por las que Ben Harburg decide comprar acciones del Cádiz CF es por su amor incondicional al territorio gaditano y sus costumbres. Uno de esos gaditanos que nacen donde les da la gana.

El empresario americano presume de gaditanismo. Le sale de manera espontánea. “Me encanta Cádiz”, asegura a este periódico. Vivió dos años con su familia en El Puerto (entre los 11 y los 13) y guarda un estrecho vínculo con la tierra.

"Antes del covid siempre iba cuando podía una vez al año. A Cádiz, El Puerto, Sevilla... Andalucía", cuenta Ben antes de venirse arriba. "Cádiz es el mejor sitio del mundo, es como mi casa". Un enamorado que ejerce de gaditano en la distancia.

El inversor expresa sin rodeos su amor por Cádiz y lo hace después de haber conocido un sinfín de enclaves del planeta. "Soy americano pero he vivido en 20 lugares del mundo y creo que no hay ningún otro sitio como Cádiz".

Conserva un recuerdo imborrable de sus dos años de estancia. "Cuando viví aquí la gente fue muy amable y acogedora. Estudié en el colegio Guadalete y la semana pasada, cuando se anunció que entraba en el club, mis amigos del colegio me escribieron mensajes".

No hace falta ni preguntarle qué le gusta de Cádiz. Le sale solo. "La vida allí, cómo se vive, las celebraciones de Carnaval, la Semana Santa, los toros en El Puerto... Cuando vivimos allí nos integramos y lo vivimos todo con intensidad, recuerdo que mi madre fue al Rocío".

Por eso su inversión en el Cádiz CF tiene una ligazón sentimental, una apuesta personal y no de su empresa. "Esta inversión en Cádiz es algo personal, no es de mi firma, es algo para dar a mis hijos. No hago esto para ganar dinero, para eso tendría otras opciones. Quiero hacer más fuerte el club para la gente de Cádiz. Hacer un Cádiz CF global para la gente de Cádiz, lo hago para establecer al club en Primera”.

Su idea traspasa lo meramente deportivo. Quiere situar a Cádiz en el mapa. "Me gustaría abrir relaciones entre firmas de China y Cádiz. Quiero usar el club para introducir a Cádiz en el mundo", expone Harburg.

Dice algo más: "El mundo conoce Málaga, Marbella… pero para mí Cádiz es lo puro de Andalucía. Cuando hablo de España es lo que tenemos en Cádiz. Las cosas culturales de Cádiz representan a España y quiero que el mundo sepa algo mágico que tenemos aquí".