La semana sin Liga altera el plan de trabajo del Cádiz CF

El próximo fin de semana del 13 y 14 de noviembre no hay Liga por los compromisos de las selecciones nacionales. Aunque el Cádiz CF no tenga que jugar en esas fechas, no por ello deja de trabajar durante los próximos días.

El equipo amarillo llega al parón del campeonato con sensaciones positivas después de la valiosa victoria que obtuvo en San Mamés ante el Athletic de Bilbao y enlaza tres encuentros consecutivos sin perder, algo que no había conseguido hasta ahora.

La semana que afronta la escuadra de Álvaro Cervera es distinta al no haber jornada y por tanto cambia el plan de trabajo El equipo tiene previsto entrenarse a diario entre el lunes y el viernes. Cinco sesiones matutinas (todas a partir de las diez y media de la mañana) que tienen como escenario las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal. Aún queda lejos el próximo encuentro, fijado para el domingo 21 de noviembre en el terreno del Getafe.

El equipo aprovechará que no hay competición para tomarse el fin de semana libre, un hecho poco habitual durante la temporada. Los entrenamientos de estos días están marcados por la ausencia de los futbolistas convocados para participar con sus selecciones, en la mayoría de los casos partidos de clasificación para el Mundial 2022. Eso supone que el técnico tiene menos efectivos con los que trabajar.

La primera sesión de la semana del Cádiz CF se llevó a cabo con trabajo físico tanto con balón como sin balón, según informó el club. Los futbolistas que acumularon más minutos en el reciente duelo disputado en Bilbao retiraron del césped para realizar trabajo alternativo. El resto sí hizo deberes sobre el tapete consistentes en ejercicios físicos y partidos en espacios reducidos.