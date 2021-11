Álvaro Cervera: "Hemos arriesgado pero con la esencia de este equipo"

Mejor en la primera mitad que en la segunda. "Hasta el descanso, cuando la hemos conseguido robar en los duelos, hemos hecho cierto peligro. En la segunda parte ellos se han volcado con todo y, aunque había más espacios, ya no los aprovechamos. El físico no faltaba, los cambios que no aciertas en un momento dado, pero en esos momentos es donde en esta categoría hay que resolver los partidos. No lo hemos hecho pero sí hemos sumado los tres puntos, que en estos momentos es lo que más nos importa".

Marcelino: "Al final ganó el que en el cómputo global fue mejor"

El entrenador del Athletic, Marcelino García Toral, no ocultó su enfado por la derrota encajada en casa ante el Cádiz. "No me lo explico pero ha ocurrido. Cuando tenemos todo a favor hemos cascado un partido como éste. Hay que felicitar al Cádiz porque ha entrado mejor que nosotros, ha aprovechado una ocasión para adelantarse y nosotros en 90 minutos, en el primer tiempo no aparecimos por su área, jugando en casa, con una afición volcada, no comparecimos. En el segundo tiempo lo intentamos pero no fuimos productivos ni tuvimos ocasiones claras. Al final ganó el que en el cómputo general fue mejor. Tenemos lo que nos merecemos, una derrota". Crítico con su equipo. "Tengo la sensación de que nos faltó intensidad, criterio para aplicar el plan que teníamos, nos sobró comodidad con el balón y atacar poco los espacios. Recuerdo en el primer tiempo un tiro de Sancet y una acción combinativa buena con dos remates. No recuerdo más. Es demasiado poco. Eso no es por inseguridad, es porque ni tuvimos un buen juego de posición, ni de elaboración ni de finalización. No tuvimos nada. No tienes nada, pierdes. Todo lo demás es poner paños calientes". Disculpas a la hinchada. "Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a la afición y que en lo que queda de temporada no volvamos a ofrecerles un partido así. Puedes perder este partido en Cádiz, pero no en San Mamés".